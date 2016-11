Henrique Capriles fija el 6 de diciembre como límite del diálogo en Venezuela

De lo contrario debe ser terminado, afirma

CARACAS, VENEZUELA (25/NOV/2016).- El ex candidato presidencial venezolano Henrique Capriles dijo que el próximo 6 de diciembre, día de la tercera plenaria de delegados, debe ser el límite para ver los resultados del diálogo de la oposición con el Gobierno de Nicolás Maduro, o de lo contrario debe ser terminado.

“Si el 6 de diciembre, es mi opinión, aquí no hay resultado, monseñor (Claudio María Celli, representante del Vaticano para estas conversaciones) tendrá que darle cristiana sepultura a ese esfuerzo, y yo me imagino que la Iglesia no va a perder su tiempo”, indicó a la emisora local Unión Radio el gobernador del estado Miranda.

Capriles subrayó que esta es una posición individual que no compromete a la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), representante de los opositores en estas conversaciones, y que hasta ahora no ha puesto plazos definitivos a los encuentros.

El gobernador se refirió también al cruce de informaciones que se produjo ayer luego de que él anunciara que el Gobierno había abandonado la mesa de diálogo y fuera desmentido horas después por el propio presidente venezolano.

Aseguró que esta información había sido confirmada a través de los mediadores que actúan en las conversaciones en representación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano.

ASAMBLEA NACIONAL

Este año, refrendo no va

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Enrique Márquez, descartó que el referendo revocatorio de mandato del presidente Nicolás Maduro pueda darse en lo que resta del año, hecho que hasta ahora no había sido reconocido por la dirigencia opositora, que defiende la consulta como una de sus principales exigencias en la mesa de diálogo. El proceso del referendo fue suspendido a finales de octubre por las autoridades electorales y judiciales.