Amnistía denuncia masacre de 150 activistas en Nigeria

La organización publica un informe con testimonios de manifestaciones al sureste del país africano

LONDRES, INGLATERRA (24/NOV/2016).- Amnistía Internacional (AI) denunció La masacre de al menos 150 activistas pacíficos partidarios de la separada región suroriental de Biafra a manos de las fuerzas de seguridad de Nigeria, como parte de una campaña de ejecuciones extrajudiaciales.



La organización defensora de los derechos humanos publicó este jueves un informe sobre el análisis de 87 videos, 122 fotografías y 146 testimonios de testigos de las manifestaciones que tuvieron lugar entre agosto de 2015 y agosto de 2016 en el sureste de Nigeria.



El análisis muestra sistemáticamente que el Ejército nigeriano disparó municiones reales, con poco o ningún aviso, para dispersar multitudes que participaban en los actos de celebración del Día del Recuerdo de Biafra, una región de Nigeria que proclamó su independencia en mayo de 1967.



Además, AI también encontró indicios de ejecuciones extrajudiciales masivas, perpetradas por las fuerzas de seguridad, incluidas las de al menos 60 personas que fueron muertas a tiros en el espacio de dos días, en relación con los actos de dichas celebraciones.



Desde agosto de 2015, miembros y simpatizantes de la organización Pueblo Indígena de Biafra (IPOB) han realizado una serie de manifestaciones pidiendo el reconocimiento de un Estado biafreño.



Las tensiones aumentaron aún más el 14 de octubre de 2015, tras la detención del líder del IPOB, Nnamdi Kanu, quien a la fecha continúa recluido, destacó el reporte de la organización humanitaria con sede en esta capital.



"Esta represión de activistas pro-Biafra aviva las tensiones en el sureste de Nigeria. Es una estrategia temeraria para controlar multitudes que ha causado al menos 150 muertos. Tememos que la cifra sea mayor", afirmó Makmid Kamara, director interino de AI en el país africano.



El representante de la organización no gubernamental (ONG) destacó en reporte que es muy probable que "brutal derramamiento de sangre" sea en gran medida a la decisión del gobierno de Nigeria de enviar al ejército en respuesta a los actos pro-Biafra.



"Las autoridades (nigerianas) deben iniciar inmediatamente una investigación imparcial y hacer rendir cuentas a los responsables", subrayó Kamara.



La inmensa mayoría de activistas pro-Biafra murieron el 30 de mayo pasado, en las celebraciones del Día del Recuerdo de Biafra, que congregaron a una mil personas, entre miembros y simpatizantes del IPOB, en la ciudad de Onitsha, en el estado de Anambra.



La noche previa a la concentración, las fuerzas de seguridad irrumpieron en viviendas y en una iglesia donde dormían miembros del IPOB y al día siguiente abrieron fuego contra personas en varios lugares.



Amnistía Internacional admitió que no ha podido verificar el número exacto de ejecuciones extrajudiciales, pero calcula que al menos 60 personas perdieron la vida y 70 resultaron heridas esos dos días, aunque es muy probable que la cifra real sea superior.



Además de recabar los testimonios, AI también revisó videos de una concentración pacífica de miembros y simpatizantes del IPOB celebrada en la Escuela Secundaria Nacional de Aba el 9 de febrero de 2016, en la que se ve a los soldados nigerianos disparar sin previo aviso.



Según testigos presenciales y activistas locales de derechos humanos, los militares detuvieron y se llevaron a muchas de las personas que se manifestaron en Aba.



El 13 de febrero se descubrieron 13 cadáveres en una fosa cerca de la autopista de Aba, entre ellos hombres que habían sido aprehendidos por los militares.



"Es escalofriante ver cómo estos soldados abaten a miembros pacíficos del IPOB. Las imágenes de video muestran que se trataba de una operación militar con intención de herir o matar a personas", destacó Kamara.



El informe de AI aseguró que a pesar de estos indicios abrumadores de que las fuerzas de seguridad nigerianas cometieron graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y tortura, las autoridades no han llevado a cabo investigaciones.



"Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente al gobierno de Nigeria que emprenda investigaciones independientes sobre los indicios de crímenes de derecho internacional, sin embargo, no han tomado ninguna medida concreta", subrayó Kamara.