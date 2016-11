Obama y Trump llaman a la reconciliación nacional

En mensajes separados, el mandatario y el presidente electo apelan al Día de Acción de Gracias

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (24/NOV/2016).- El presidente Barack Obama y el mandatario electo Donald Trump llamaron hoy a los estadounidenses a dejar atrás la división provocada por la elección y cerrar filas como parte del proceso de sanamiento que requiere ahora la nación.



En mensajes separados con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias, una de las festividades más importantes y de mayor significado para los estadounidenses, Obama y Trump apelaron a que la fecha motive la reflexión de valores compartidos como la unidad.



Obama dijo que reafirmar estos valores y la identidad del país nunca ha sido más importante que ahora que "como país acabamos de emerger de una estridente, apasionada y alguna veces divisiva temporada de elecciones".



"El Día de Acción de Gracias nos recuerda que no importando nuestras diferencias, somos aún una sola gente, partes de algo más grandes que nosotros. Somos comunidades que avanzamos juntos", señaló en su mensaje de tres minutos.



El mandatario celebrará el Día de Acción de Gracias en la Casa Blanca al lado de su esposa, la primera dama Michelle Obama, sus hijas Sasha y Malia, así como miembros de su familia política.



Trump, quien se encuentra en su retiro veraniego de Mar-a-Lago en la Florida, aludió igualmente la conclusión "una larga y ruda campaña" presidencial.



"Las emociones no tienen reserva y las tensiones no sanan de la noche a la mañana, no se disipan tan fácil, desafortunadamente", dijo el republicano, destacando la oportunidad para "hacer historia juntos".



"Les pido que se unan a mí en este esfuerzo. Es tiempo de restaurar los lazos de confianza entre los ciudadanos porque cuando Estados Unidos está unificado, no existe nada fuera de nuestra alcance, y quiero decir, absolutamente nada", apuntó.