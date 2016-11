Piden a la UE suspender negociación para adherir a Turquía

El Parlamento Europeo denuncia ''desproporcionadas medidas represivas' por parte de Ankara

BRUSELAS, BÉLGICA (24/NOV/2016).- El Parlamento Europeo urgió a la Unión Europea (UE) a suspender las negociaciones para la adhesión de Turquía a la mancomunidad, en respuesta a las "desproporcionadas medidas represivas" de Ankara tras el fallido golpe de Estado.



En una resolución aprobada por amplia mayoría, los diputados condenaron dichas medidas que, a su juicio, "violan derechos básicos y libertades protegidos por la Constitución turca y son una afrenta a los valores democráticos fundamentales de la UE".



"La actuación del gobierno no hace sino alejar a Turquía aún más de la vía europea", sostiene el texto.



La Eurocámara deja claro que Turquía "es un socio importante de la UE" y defiende que las negociaciones, iniciadas en 2005, podrán ser retomadas una vez que termine la represión.



Por otra parte, señaló que el proceso debería ser formalmente suspendido en caso Ankara decida reinstaurar la pena de muerte, como prometió el presidente Recep Tayyip Erdogan tras el fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio.



"El rechazo inequívoco de la pena de muerte es un elemento esencial del acervo comunitario", advierte en la resolución.



En un debate con los parlamentarios, esta semana, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, se manifestó en contra de la suspensión de las negociaciones, argumentando que ello sería contraproducente y perjudicial para todas las partes.



Aunque la resolución parlamentaria no tiene carácter vinculante, podría contribuir para aumentar la tensión entre Turquía y la UE.



Erdogan declaró la víspera que la posición de la Eurocámara "no tiene valor" para su gobierno.



"Es imposible para mí aceptar el mensaje que se quiere dar. La votación en sí misma es una prueba de apoyo al terrorismo. Las organizaciones terroristas están caminando libremente por Europa", dijo en Ankara.



El intento de golpe de Estado se refiere a una frustrada movilización armada de algunas facciones en las Fuerzas Armadas de Turquía para derrocar al gobierno de Tayyip Erdogan.



La movilización, que se realizó principalmente en la capital Ankara y en la ciudad de Estambul, la más grande del país, dejó 265 víctimas, de ellas 47 civiles y el resto militares sublevados y policías leales al presidente Erdogan. Además fueron detenidos dos mil 839 militares sublevados.