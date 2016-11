Trump niega conflicto de interés entre negocios y la presidencia

Una reglamentación muy flexible le permite combinar sus funciones con actividades económicas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (23/NOV/2016).- El futuro presidente de Estados Unidos y empresario Donald Trump declaró al diario The New York Times (NYT) que su presidencia no se verá afectada por conflictos de interés, manteniéndose sin embargo evasivo sobre las medidas concretas que planea poner en práctica.

Las dos caras, de presidente electo y de magnate de un imperio inmobiliario, plantean desde la elección de Trump el 8 de noviembre el punto crucial de eventuales conflictos de interés que acechan al millonario populista.

“En teoría, podría perfectamente administrar mis negocios y al mismo tiempo dirigir perfectamente el país. Yo habría pensado que sería necesario establecer algún tipo de confianza o algo por el estilo, pero no”, agregó el presidente de la Trump Organization, empresa que corona sus actividades.

“Yo querría hacer algo” para separar claramente estas dos actividades, indicó reconociendo que su posición es inédita, pero dejando claro que la legislación no lo obliga a hacerlo.

Sobre ese punto Trump se beneficia de una reglamentación muy flexible. En Estados Unidos, el presidente y el vicepresidente pueden combinar sus funciones con actividades económicas.

La Constitución prohíbe ciertamente que los dirigentes políticos reciban la menor “contribución” de una potencia extranjera, pero esta disposición no impide en absoluto hacer negocios con socios privados extranjeros.

Hablando siempre “en teoría”, Trump explicó que podría continuar firmando cheques por cuenta de sus empresas, pero que pondrá “fin progresivamente” a ello, sugiriendo que dejará a sus tres hijos, que ya ocupan las funciones de vicepresidentes de la Trump Organization, la administración de sus negocios. Éstos funcionan mejor que nunca luego de su elección, admitió al NYT.

“Hail Trump”

Donald busca distanciarse de neonazis que lo apoyan

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El presidente electo Donald Trump condenó a un grupo de presuntos supremacistas blancos del movimiento “derecha alternativa”, que celebró su triunfo electoral como una reafirmación de las ideas racistas de ese sector político.

“Los repudio y los condeno”, respondió Trump en una reunión con los editores y reporteros de The New York Times, en un atropellado encuentro en las instalaciones del diario, que fue cancelado y después restablecido por el millonario estadounidense.

Miembros del Instituto Nacional de Política (NPI), que se describe como una organización independiente dedicada a la herencia, identidad y futuro de la gente de ascendencia europea, festejaron a Trump al estilo nazi con el tradicional saludo hitleriano de la mano derecha en alto: “Hail Trump”.