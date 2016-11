Maduro descarta que puedan sacar a Venezuela del Mercosur

Esto luego de que algunos socios dieran un plazo para que cumplan con los acuerdos del bloque

CARACAS, VENEZUELA (22/NOV/2016).- El presidente Nicolás Maduro ratificó el martes que nadie podrá sacar a Venezuela del Mercosur.

El anunció ocurrió durante su programa radial "La hora de la salsa" en medio de las afirmaciones de algunos de sus socios, que dieron un plazo hasta el 1 de diciembre para que Venezuela cumpla los acuerdos del bloque. De no hacerlo, Maduro podría perder su derecho a voto como socio pleno.

"Somos Mercosur y nadie nos va poder sacar de Mercosur", afirmó el presidente.

En julio 2012, Mercosur sumó a Venezuela como su quinto socio pleno, pero entre julio y septiembre de 2016, el gobierno de Maduro enfrentó cuestionamientos por parte de las autoridades de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que impidieron que el país caribeño asumiera la presidencia del bloque como correspondía de acuerdo a los reglamentos.

Durante varias apariciones ante la prensa en los últimos días, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa señaló que para su país Venezuela perderá su voto dentro del Mercosur en la fecha antes mencionada, pero podrá seguir participando con voz dentro del bloque regional. Sin embargo, admitió que el resto de los países del Mercosur no están de acuerdo.

"Para Uruguay lo que va a suceder es que Venezuela va a dejar de ser miembro con voto, porque no ha internalizado toda la normativa del Mercosur. Y ese fue el arreglo que establecimos", dijo el viernes 18 en una rueda de prensa. Después agregó: "otros países quieren que Venezuela no participe más. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y además no hay una norma para eso".