Trump se reúne con periodistas en sede del New York Times

Dos reporteros del diario neoyorquino tuitearon en vivo detalles de la reunión, resaltaron la decisión de Trump de no iniciar una investigación sobre el correo electrónico de Hillary Clinton

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (22/NOV/2016).- Los reporteros del New York Times que entrevistaron a Donald Trump el martes tuitearon en vivo detalles de la reunión, un agudo contraste con la junta privada que el presidente electo sostuvo con dirigentes y personalidades de televisión el día anterior.

Los reporteros Maggie Haberman y Mike Grynbaum transmitieron citas de Trump sobre su decisión de no iniciar una investigación sobre el correo electrónico de Hillary Clinton, y sobre los posibles conflictos de interés entre sus funciones presidenciales y sus intereses corporativos.

La reunión que se canceló pero luego se volvió a programar tuvo lugar en medio de cuestionamientos sobre la actitud del próximo presidente hacia la prensa y, consecuentemente, con los votantes. Trump no ha convocado una conferencia de prensa desde su elección, y el martes sólo sacó un video en internet con algunos planes para su gobierno.

Trascendió luego de su reunión con la prensa el día anterior que Trump los criticó por su cobertura durante la campaña.

La reunión de Trump en la sede del New York Times, anunciada el lunes, fue cancelada brevemente el martes por la mañana cuando el presidente electo tuiteó que sus "condiciones y términos" habían sido cambiados a último minuto. "Nada agradable", tuiteó Trump.

El diario dijo que el equipo de Trump trató de que la reunión fuera extraoficial, o sea, que la información no se reportara, pero que ellos se opusieron a esto. Unas horas después, la reunión se volvió a programar, y Trump tuvo una reunión privada con el director general del periódico antes de reunirse con el director general, editores y reporteros.

The New York Times dijo que antes de las preguntas y respuestas, el presidente electo se quejó de algunos de los artículos del diario y dijo: "Creo que he sido tratado muy mal".

Un día antes, se reportó que Trump trató a los líderes de la división de noticias televisivas con palabras fuertes en su reunión en la Torre Trump. Se quejó sobre una imagen que NBC usó que mostraba su doble papada y particularmente por la cobertura de CNN a la campaña. Aparte de ejecutivos de noticias como Jeff

Zucker, de CNN; Bill Shine, de Fox News; y Phil Griffin, de MSNBC, en la reunión también estuvieron personalidades de pantalla como David Muir, de ABC; Charlie Rose, de CBS; y Lester Holt, de NBC.

Aunque la asistente de Trump Kellyanne Conway habló brevemente a reporteros sobre la reunión luego que ésta concluyera, los participantes habían prometido no hablar sobre el asunto en público.

"El simbolismo fue poderoso y muy mal para ellos", dijo Frank Sesno, exjefe de buró de CNN en Washington y profesor de periodismo en la Universidad George Washington. "Que estas personas poderosas vayan a la torre de Trump para que les corten la cabeza, figurativamente, no es la imagen positiva que ellos esperaban".