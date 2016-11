Trump siempre sí asistirá a reunión con The New York Times

El presidente electo de EU decide llevar a cabo el encuentro que esta madrugada había cancelado

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (22/NOV/2016).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, decidió finalmente reunirse con el periódico The New York Times, anunciaron fuentes de las dos partes horas después de que el magnate neoyorquino anunciara la cancelación de la cita.

Trump tuiteó esta madrugada que había decidido cancelar una reunión que tenía programada para este martes con directivos del diario al considerar que "los términos y las condiciones" de la cita se habían cambiado "a última hora".

Poco después dijo que, aun así, "a lo mejor" se realizaría la cita en otra ocasión.

Sin embargo, una portavoz de Trump, Hope Hicks, anunció esta mañana que la cita se realizaría finalmente este martes y también lo confirmó de parte de The New York Times la directora de Comunicaciones del diario, Eileen Murphy.

Trump "se reunirá con nuestro editor en una reunión 'off the record' y esa sesión será seguida por otra reunión 'on the record' con nuestros periodistas y columnistas editoriales", agregó Murphy.

El presidente electo ha venido acumulando desde la campaña electoral fuertes críticas contra el Times, uno de los diarios más influyentes de Estados Unidos, por la cobertura que estaba haciendo sobre él desde los comicios internos republicanos.

El diario, al igual que otros importantes medios estadounidenses, apoyó la candidatura presidencial de la demócrata de Hillary Clinton para los comicios del 8 de noviembre.

Trump se reunió el lunes a puerta cerrada en la torre que lleva su nombre con los directores de los principales canales de televisión y sus más prestigiosos periodistas.

Según lo que ha trascendido de esa reunión, Trump se mostró desafiante y criticó la manera en la que los canales de televisión han cubierto su campaña presidencial.