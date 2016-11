Trump cancela reunión con The New York Times

Dijo al Times que los colaboradores de Trump trataron de modificar las condiciones al pedir una reunión privada sin posibilidad de registrar lo que sucediera, "a lo cual nos negamos. Finalmente acordamos con ellos que regresaríamos al plan original de una pequeña sesión off the record y una más amplia on the record con reporteros y columnistas". Fue entonces que Trump se retiró.

I cancelled today's meeting with the failing @nytimes when the terms and conditions of the meeting were changed at the last moment. Not nice