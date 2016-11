Siria es la peor atrocidad mundial de los últimos 25 años: ONU

Aseguran que lo peor es que cada vez más personas se acostumbran a la violencia

GINEBRA, SUIZA (22/NOV/2016).- A excepción del genocidio de Ruanda en 1994, las atrocidades que se cometen diariamente en Siria son las peores que se han perpetrado en el mundo en el último cuarto de siglo, según dijo hoy el portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville.

"No creo que nadie tenga ninguna duda de que lo que pasa en Siria de forma constante son crímenes de guerra y muy probablemente crímenes contra la humanidad", dijo hoy Colville en una rueda de prensa.

"Hace 25 años que hago este trabajo y, a excepción del genocidio de Ruanda, no ha habido ninguna crisis peor, más cruel, más devastadora de lo que pasa hoy en Siria", agregó.

El portavoz se lamentó de que uno de los peores aspectos de la situación es el hecho de que "la gente se ha acostumbrado al horror".

"Vemos diariamente casi en directo como masacran a una población. Es difícil describir la catástrofe humanitaria que ocurre diariamente en Siria".

Respecto al anuncio de que Rusia no sólo no va a ratificar sino que va a retirar su firma del Estatuto de Roma, que establece la participación en la Corte Penal Internacional (CPI), Colville dijo que no es una buena noticia.

"Precisamente los crímenes cometidos en Siria nos recuerdan la importancia de la Corte Penal Internacional porque es la única que puede juzgar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad", concluyó.