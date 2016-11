Rick Perry se reúne con Trump para posible cargo en gabinete

El ex gobernador de Texas está bajo consideración para encabezar los departamentos de Defensa o Energía

TEXAS, ESTADOS UNIDOS (21/NOV/2016).- El ex gobernador de Texas, Rick Perry, se reunió hoy en Nueva York con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para negociar un posible cargo en el futuro gabinete.



La vocera de Trump, Kellyanne Conway, declaró a la cadena Fox News que Perry está bajo consideración para encabezar los departamentos de Defensa o de Energía.



Perry, quien gobernó Texas del año 2000 a 2015, fue uno de los primeros en criticar a Trump cuando anunció su candidatura a la Casa Blanca.



El ex gobernador de Texas lo calificó como un "cáncer en el conservadurismo" que podría destruir al Partido Republicano.



Sin embargo, luego que Trump ganó la nominación republicana, Perry le otorgó su apoyo y dijo que aunque "él no es un hombre perfecto, sí ama a este país y va a rodearse de gente capaz, con experiencia".



Trump "es una de las personas más talentosas que yo he visto que haya competido para la Presidencia", afirmó Perry en entrevista con la cadena CNN en mayo pasado.