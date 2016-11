Deportación amplia es injusta y perjudicial: Los Angeles Times

El diario recomienda que el programa DACA de Obama deberá ser preservado por Trump

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (21/NOV/2016).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el Congreso deberán reconocer que una amplia campaña de deportación de indocumentados "sería impráctica, injusta y perjudicial", afirmó hoy el diario Los Angeles Times.



En uno de sus editoriales, el influyente rotativo en ingles recomendó que el programa migratoria DACA -para jóvenes traídos de niños por sus padres indocumentados-, que fue impulsado como una acción ejecutiva por el presidente Barack Obama deberá ser preservado.



"Eliminar dicho programa devastaría a las familias, debilitaría los barrios y desestabilizaría los mercados de trabajo en la agricultura, la construcción e incluso las industrias de cuello blanco donde los trabajadores de clase profesional están en el trabajo sin condición jurídica", advirtió.



"Trump podría comenzar a aliviar las ansiedades de las comunidades inmigrantes -y adoptar la decencia humana básica- preservando el DACA como un puente hacia una verdadera y humana reforma migratoria y reconociendo que mantener a los jóvenes educados aquí sería bueno para el país", subrayó.



El diario más importante en el oeste de Estados Unidos reconoció que Trump ha ido cambiado en su retórica antiinmigrante que empleo en su campaña para llegar a la Casa Blanca.



En la campana habló de deportar a 11 millones, recién dijo que se enfocara en remover a más de tres millones de "personas que son criminales o tienen antecedentes penales", mientras asegura la frontera mexicana.



También ha ablandado su retórica al admitir que algunos no criminales que viven de forma ilegal en Estados Unidos sin permiso son "gente tremenda" a quienes se les podría permitir permanecer.



Pero hasta ahora no hay plan. Entre los que quedan en el limbo están los llamados Soñadores (dreamers), personas traídas a los Estados Unidos como menores y criadas en este país desde entonces, pero que no tienen permiso legal para vivir aquí.



Para darles un respiro, el presidente Obama creó unilateralmente el programa Acción Diferida para las Llegadas de la Niñez en 2012 que ha concedido suspensiones temporales de la deportación a 742 mil personas (aproximadamente una de cada tres viven en California).



A estos se les permitió que muchos de ellos trabajen. Obama hace dos años intentó expandir DACA y crear el Programa de Acción Diferida para Padres de los Americanos y Residentes Permanentes Legales (DAPA).



Sin embargo, los tribunales han puesto esas iniciativas en espera en respuesta a una demanda acusando a la administración de sobrepasar su autoridad.



DACA no es un programa de amnistía, no importa cómo el candidato Trump y sus partidarios de derecha trataron de enmarcarlo, acotó el diario.



La promesa de Trump de deportar a 11 millones es impráctica y, de acuerdo con el Centro de Acción Americano de centro derecha, tardaría 20 años en lograrlo, costaría hasta 600 mil millones (buena suerte para conseguirlo aprobado por el Congreso) y se afeitaría un billón del PIB.



Es difícil ver cómo infligir ese tipo de daño a una sociedad basada en la inmigración "volvería a hacer grande a América", concluyó el diario.