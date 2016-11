Nuevo acuerdo de paz en Colombia se firmaría este martes

Medios locales aseguran que el evento está programado para después de las 16:00 horas en la ciudad de Santa Marta

BOGOTÁ, COLOMBIA (21/NOV/2016).- El máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, viajará a la capital colombiana para firmar el nuevo acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos.



"Los detalles no los conozco, estoy alistando, le pido que terminemos pronto que me voy a empacar la maleta para salir hacia Bogotá. Allá nos vemos", dijo el jefe rebelde en La Habana al noticiero RCN Televisión.



Según medios locales, la firma del nuevo acuerdo de paz estaría programado para mañana martes después de las 16:00 hora local (21:00 GMT), en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en la caribeña ciudad de Santa Marta, y ultima residencia del prócer Simón Bolívar.



El comandante máximo de las FARC-EP también dijo que existe un acuerdo con el gobierno colombiano para refrendar el pacto de paz en el Congreso, para iniciar el proceso de aplicación que garantiza la desmovilización de los guerrilleros.



"Sí, ese es el compromiso que se ha hecho. Esperamos que se cumpla y esperamos que el Congreso esté a la altura de lo que la patria le está pidiendo (...) necesitamos refrendar ese acuerdo para comenzar a sentar las bases y sembrar las semillas de la reconciliación y la paz en nuestra patria", sostuvo.



El jefe de las FARC-EP-manifestó que "entre más tiempo se dilate la refrendación del acuerdo, más espacio se le va dando a los sectores que no quieren la paz, a los sectores que quieren que la guerra continúe".



El presidente colombiano presentará el próximo miércoles al Congreso el documento que contiene el nuevo acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC-EP para su respectiva refrendación, para poder avanzar en la dejación de las armas de los guerrilleros y su conversión a partido político.



El gobierno colombiano aún no ha informado de manera oficial el día y la hora de la firma del nuevo acuerdo de paz, que sigue sin ser aceptado por los ex presidentes Alvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, que lideraron la opción del No que ganó el plebiscito del pasado 2 de octubre.