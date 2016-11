Henrique Capriles propone revocatorio a Nicolás en próxima reunión

Solucionar la crisis económica, pasa primero por solucionar la crisis política, dice el excandidato presidencial opositor

CARACAS, VENEZUELA (21/NOV/2016).- El líder opositor venezolano Henrique Capriles indicó que propuso a la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que lleve a la próxima reunión del diálogo con el Gobierno chavista el referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro como único punto para el debate.

“El 6 de diciembre —cuando se celebrará el siguiente encuentro— la Unidad (MUD) tiene que llevar un punto único (...), que es el tema del referendo revocatorio”, dijo el ex candidato presidencial venezolano en entrevista con el canal privado Televen.

El opositor aseguró que la propuesta fue sometida a la consideración de la alianza, que no ha tomado una decisión al respecto.

Capriles, que fue el principal promotor del referendo, insistió en que los venezolanos tienen que “seguir presionando para que se dé el revocatorio porque esta es, a su juicio, la mejor vía para solucionar la crisis del país”.

En este sentido, el también gobernador del Estado Miranda (Centro), subrayó la importancia de este proceso electoral porque, “solucionar la crisis económica, pasa primero por solucionar la crisis política”.

Capriles es de los opositores partidarios de que de no haber resultados la mesa no habrá cumplido con su objetivo, y que “el 6 de diciembre si no hay ya algo decisivo, resultados, la misma dinámica dirá que no sirvió”.

“Jamás se podrá decir que la oposición venezolana no está dispuesta a dialogar”, indicó el opositor al tiempo que aseguró que hasta el momento el Gobierno no ha cumplido los compromiso que ha asumido en las negociacione.

El Gobierno venezolano y la MUD iniciaron el pasado 30 de octubre un proceso de diálogo con el auspicio de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y del Vaticano para tratar de aliviar la crisis política, social y económica por la que atraviesa el país petrolero.

Maduro afirma que Obama es “indigno” por hablar “mal” de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es un “indigno” por hablar “tonterías” en contra del país caribeño durante su visita a Lima, en la que se refirió a la situación venezolana.

“Obama fue a hablar tonterías de Venezuela en Perú. Viene para Suramérica a hablar contra Venezuela. Indignos que son, no han podido con Venezuela ni podrán”, dijo el primer mandatario venezolano durante su programa dominical de televisión “En contacto con Maduro”.

El líder chavista aseguró que en Venezuela “hay una democracia plena, verdadera de libertades y nadie ha podido romperla, ni nadie la romperá” y añadió que pese a los supuestos comentarios en contra de su país en Estados Unidos tienen “más amigos que antes”.

De acuerdo a Maduro, el resultado electoral en las recientes elecciones presidenciales estadounidenses en la muestra “de la decisión que todo el pueblo marcó”, que es el mismo rumbo que “están buscando los pueblos del mundo”, dijo.

Ese rumbo incluye el fin de las guerras, el “libre comercio”, y el respeto a la soberanía de los países.

En un foro abierto a preguntas con alrededor de mil jóvenes en la Pontificia Universidad Católica, en Lima , ante una pregunta sobre la situación en Venezuela, Obama no respondió directamente, pero sí enfatizó que los gobiernos que son “represivos” y “silencian a los críticos” en última instancia “fracasan”, y sus economías también.

En el extremo opuesto mencionó como ejemplo a países como Chile, Perú y Colombia, de los que dijo que están “creciendo más rápido y mejor” gracias a la fortaleza de sus democracias.

Maduro, dijo sentirse “frustrado” por el estancamiento de las relaciones con Estados Unidos en la administración de Barack Obama.

Señaló que espera tener buenas relaciones con el presidente electo, Donald Trump.