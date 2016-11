Buscan que Colegio Electoral niegue presidencia a Trump

Activistas promueven peticiones por internet y usan las redes sociales para influir en los electores republicanos

BOISE, ESTADOS UNIDOS (19/NOV/2016).- Grupos de activistas han organizado campañas en varias partes del país en un intento por persuadir a los miembros del Colegio Electoral a hacer algo que no se ha hecho nunca en la historia de Estados Unidos: Negar la presidencia al claro ganador de las elecciones.

Los activistas promueven peticiones por internet y usan las redes sociales con la esperanza de influir en los electores republicanos, para que no voten por el presidente electo Donald Trump sino por alguien más y negarle así los 270 votos que el magnate necesita en el Colegio Electoral para llegar a la Casa Blanca.

"Si, creo que es algo muy difícil, pero también pienso que estamos viviendo tiempos extraños", dijo Daniel Brezenoff, quien creó una petición en favor de Hillary Clinton y está solicitando firmas para tratar de convencer a los electores por correo o teléfono. "Si es que esto se puede hacer alguna vez, este es el año".

Trump ganó 290 votos electorales, mientras que Clinton consiguió 232. Michigan sigue sin decidirse, pero Clinton va camino a ganar el voto popular a nivel nacional por al menos más de un millón de sufragios. Los oponentes de Trump están motivados por el resultado de la votación popular y por la confianza de que el empresario y estrella de reality de televisión es inapto para asumir el puesto de comandante en jefe.

Hasta ahora, solo un elector ha puesto en duda, públicamente, su voto por Trump.

El republicano de Texas Art Sisneros dijo que tenía sus dudas sobre el presidente electo, pero no a causa del voto popular. Aseguró a The Associated Press que no votará por Clinton bajo ninguna circunstancia.

"Como cristiano, concluí que el señor Trump no está calificado bíblicamente para el puesto", dijo.

Agregó que ha escuchado los puntos de vista de los seguidores de Clinton e incluso de republicanos que la apoya, pero también ha escuchado a seguidores de Trump, que le han escrito "cosas amenazadoras y malvadas".

Sisneros firmó un compromiso partidista estatal para apoyar al ganador del Partido Republicano, pero eso fue antes de que Trump fuera el nominado oficial. Afirmó que una de sus opciones es renunciar, permitiendo que el partido estatal escoja a otro elector.

Los electores son asignados por funcionarios del partido y generalmente son los integrantes más leales del mismo. A los electores presidenciales no se les pide votar por un candidato en particular conforme a la Constitución. Aun así, los Archivos Nacionales indican que más de 99 por ciento de los electores ha votado tal como lo prometieron.

Algunas leyes estatales piden que se multen a los "electores desleales", mientras que otros los dejan vulnerables a cargos de delitos graves, aunque los Archivos Federales dicen que ningún elector ha sido encausado por no votar tal como prometió En North Carolina, el voto de un elector desleal es anulado, y esta persona debe de renunciar inmediatamente y ser reemplazado.