La OEA insta a los haitianos a participar en los comicios

El jefe de la misión de observación recorrió diversos colegios para comprobar el buen desarrollo de los preparativos

PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ (19/NOV/2016).- El jefe de la misión de observación de la OEA para los comicios en Haití, Juan Raúl Ferreira, exhortó a la población haitiana a participar en las elecciones que se celebran mañana en el país, que lleva nueve meses dirigido por un Gobierno provisional.

"Nos hemos tomado la libertad, no como una intervención, sino como una ayuda, de exhortar al pueblo haitiano a que salga a votar, a que se sienta partícipe del proceso porque esta elección es clave" dijo hoy en declaraciones el ex senador uruguayo Juan Raúl Ferreira, que encabeza la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el país.

Durante la jornada de reflexión, en la que se preparan los centros de votación para los comicios de mañana, Ferreira recorrió diversos colegios de Puerto Príncipe para comprobar el buen desarrollo de los preparativos.

En su visita al Lycée National de Pétion Ville, el ex senador uruguayo afirmó que "después de muchas frustraciones Haití tiene posibilidad de dar nacimiento a una nueva institucionalidad democrática".

"Esto no se va a lograr en 24 horas, pero tiene que tener su partida de nacimiento, que es una elección", dijo Ferreira, quien reconoció que "no basta con tener elecciones para tener una democracia, pero no se puede tener democracia sin elecciones limpias y transparentes".

Desde la OEA "aspiramos a que la jornada sea una jornada normal, tranquila, que no haya ningún hecho que lamentar y que la concurrencia sea la mayor posible. Aspiramos a que todo el mundo respete el resultado de una autoridad electoral", agregó.

La valoración de la organización llevada a cabo por las autoridades electorales haitianas es positiva.

"Hemos visto progresos importantes con respecto a las recomendaciones que hemos formulado, incluso en detalles logísticos", explicó Ferreira.

En este sentido, se refirió a "las casillas de votación que garantizan el voto secreto" y que suponen un cambio con relación a procesos anteriores.

Otras novedades son el uso de tinta indeleble y la instalación de un menor número de mesas en cada colegio, mencionó el uruguayo, que destacó también la cuestión del número de representantes electorales.

En las elecciones de octubre del año pasado hubo una cifra muy elevada de representantes electorales, que concitó muchas críticas y que se esgrimió como uno de los argumentos para denunciar un supuesto fraude en los resultados, que derivó en su anulación.

"Hoy el número es el que corresponde a la cantidad de acreditaciones que los partidos han hecho", señaló el representante de la OEA.

En las últimas horas han terminado de desplegarse por el país el equipo de 130 expertos y observadores de 24 nacionalidades pertenecientes a la organización.

En cuanto a las zonas más devastadas por el huracán ''Matthew'', que azotó especialmente los departamentos Sur y Suroeste a su paso por el país el pasado 4 de octubre, obligando a aplazar los comicios inicialmente previstos para el 9 de octubre, Ferreira reconoció que "puede haber lugares con problemas".

Sin embargo, consideró que "si pueden llegar camiones con ayuda humanitaria, también pueden llegar camiones con material" y aseguró que personal de la OEA ha recorrido todo el territorio para comprobar la accesibilidad a las mesas.

Más de seis millones de votantes están llamados este domingo a las urnas para votar por uno de los 27 candidatos a la Presidencia del país.