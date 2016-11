Venezolanos piden a Maduro dejar entrar medicamentos donados

La oposición reclama la declaratoria de una crisis humanitaria ante la escasez de alimentos y medicinas

CARACAS, VENEZUELA (19/NOV/2016).- Venezolanos enfermos de diabetes exigen al gobierno del presidente Nicolás Maduro permitir la entrada al país de medicamentos donados por personas e instituciones del exterior, informó la Asociación de Amigos del Paciente con Diabetes (AAPD).



"La mayoría de ellos (los pacientes) se han visto en la necesidad de suspender su tratamiento debido a la falta de los medicamentos indicados para el control de esta enfermedad convertida hoy en una gran epidemia", precisó el presidente de la AAPD, el médico endocrino, Juan Arias.



En declaraciones, destacó que un 6.0 por ciento de la población venezolana tiene diabetes, lo que plantea un escenario de entre un millón 200 mil y un millón 500 mil diabéticos, y muchos de ellos permanecen sin recibir tratamiento, precisamente por no saber que padecen la enfermedad.



"A la cifra de diabéticos diagnosticados y a los que no saben que la padecen, habría también que agregar una cantidad importante de venezolanos con problemas de tolerancia a la glucosa que tienen además un alto riesgo de desarrollar diabetes", expuso.



El especialista advirtió que otro problema que preocupa es el de la mortalidad, ya que entre 2011 y 2015, en Venezuela fallecieron 20 mil 570 personas como consecuencia de la diabetes, ubicándose esta enfermedad en el cuarto lugar de causas de muerte.



"A pesar de la alharaca que el gobierno hizo con el programa de prevención y control de la diabetes, éste es desconocido en los hospitales públicos del país, donde los pacientes se quejan por no conseguir medicamentos para tratar su enfermedad", lamentó Arias.



El presidente de la AAPD aseguró que en las farmacias de Venezuela faltan medicamentos tales como la insulina Humalog Mix 25, Gletfer, Glucofage de 500 y 850 miligramos, Lipitol, Euglocón, los cuales son utilizados comúnmente en el tratamiento y control de la enfermedad.



"Ante esta cruda realidad, los pacientes de diabetes dirigieron una comunicación al presidente Nicolás Maduro exigiéndole que permita el ingreso de medicinas al país, por organizaciones humanitarias, ya que tal decisión podría salvar la vida a muchos de ellos", señaló.



Arias recomendó al Ministerio para la Salud retomar el programa de prevención contra la diabetes y a dotar a los hospitales del Estado de materiales, equipos y medicamentos para hacer frente a esa enfermedad que continua en ascenso en la población venezolana.



La oposición venezolana reclama la declaratoria de una crisis humanitaria en el país, ante la escasez de alimentos y medicinas, a fin de permitir el ingreso de donaciones ofrecidas por otras naciones.