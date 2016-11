Bombardeos en Alepo dejan al menos 20 muertos

Activistas denuncian los ataques perpetrados por el gobierno local en la zona

BEIRUT, LÍBANO (19/NOV/2016).- Nuevos bombardeos del gobierno sirio contra los asediados vecindarios bajo control rebelde en la ciudad de Alepo dejaron al menos 20 muertos el sábado, dijeron activistas de la oposición, un día después de que las autoridades sanitarias dijeron que todos los hospitales en zonas de oposición carecen de electricidad.

El sábado fue el quinto día de los renovados ataques de cazas sirios sobre los distritos orientales de Alepo, un enclave en manos rebeldes donde viven 275 mil personas. La ofensiva comenzó el martes, cuando Rusia, aliada del gobierno sirio, anunció su propia campaña en la provincia norteña de Idlib, controlada por rebeldes, y la provincia de Homs, en el centro de Siria.

El bombardeo ocurrió un día después de ataques aéreos que cayeron en cuatro hospitales en el este de Alepo. Un comunicado emitido el viernes por la Dirección de Sanidad de Alepo dijo que todos los nosocomios en el oriente de la ciudad estaban fuera de servicio debido a los bombardeos recientes.

"La destrucción intencional de infraestructura necesaria para la supervivencia ha dejado a la gente asediada, incluso niños, ancianos y mujeres, sin instalaciones médicas donde los atiendan", agrega el comunicado.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, dijo que no todos los hospitales en los vecindarios del este de Aleppo estaban fuera de servicio, pero la gente tenía dificultades en llegar a ellos debido a la intensidad de los bombardeos.

Los activistas de oposición dijeron el sábado que el saldo de muertos ha sido el peor desde que la campaña aérea se reanudó el martes. Los residentes dijeron que cientos de ataques de artillería y decenas de bombardeos han impactado a la ciudad, incrementando la desgracia de los residentes, que padecen de falta de alimentos y medicinas debido al asedio que las fuerzas del gobierno y sus aliados impusieron desde julio.

"Alepo está siendo aniquilado enfrente de los ojos del mundo", dijo el funcionario médico Mohammed Abu Rajab a través de un mensaje de audio enviado a The Associated Press desde la ciudad. "No solo los hospitales están fuera de servicio. Todas las zonas liberadas en Aleppo están fuera de servicio".