Simpatizante de Trump agrede a afroestadounidense por un café

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (18/NOV/2016).- Un simpatizante del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump , que se desesperó porque una empleada no le sirvió rápido su café la llamó "basura" y se defendió al señalar que simplemente tuvo un mal día. En un nuevo caso de racismo que se ha vuelto viral en las redes sociales, un hombre identificado como David Sanguesa le gritó "¡Trump!" a una de las empleadas afroestadounidenses de una cafetería Starbucks en Miami, Florida. "¡He votado a favor de Trump! ¡Trump!, perdiste, ahora devuélveme mi dinero", gritó el hombre, según se puede observar en un video grabado por unos de los empleados. Sanguesa, de 53 años de edad, ha sido arrestado en dos ocasiones por conducir en estado de embriaguez, de acuerdo con datos policiales revelados este viernes. También en 2014, fue acusado de violencia doméstica, pero esta acusación fue desestimada. El hombre que se dedica a los bienes raíces le dijo al diario local The Miami Herald que le había ofrecido disculpas a Starbucks, pero luego dio un giro y amenazó con demandar a la compañía por discriminación y provocar que perdiera trabajos, según el rotativo.

El hombre llamó basura a la empleada del lugar porque no le sirvió rápido la bebida

#trump supporter in #miami @Starbucks attacks & threatens patrons & staff bc coffee took too long, blames anti-white "discrimination" pic.twitter.com/HRj9EahrMy