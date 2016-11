Retiran nombre de 'Trump Place' de edificios residenciales

Residentes firmaron una petición tras darse a conocer otro hecho sexista del presidente electo

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (17/NOV/2016).- Los trabajadores removieron el miércoles las letras doradas de un metro de altura que los distinguía como "Trump Place".

En algunos sitios, aún se reconocían las sombras del viejo nombre. Los trabajadores tallaron y lavaron con potentes chorros de agua los lugares donde habían estado las letras.

La nueva señalización muestra las direcciones correspondientes de los edificios.

Cientos de residentes habían firmado una petición para retirar el nombre, luego de que se diera a conocer una grabación en la que Trump se jactaba de besar mujeres sin su consentimiento.

La compañía con sede en Chicago que compró los edificios en 2005, dijo que el objetivo era una "identidad residencial neutral". El presidente de Equity Residencial, Sam Zell, dijo al The New York Times que la solicitud de los inquilinos "no fue factor en la decisión".