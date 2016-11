Rusia bloquea la red profesional Linkedin

Aseguran que la página viola la ley del país sobre ubicación de datos personales

MOSCÚ, RUSIA (17/NOV/2016).- Roskomnadzor, la oficina gubernamental rusa de telecomunicaciones y tecnologías de la información, confirmó la prohibición de la red profesional Linkedin y ordenó a los proveedores de internet su bloqueo.



La acción siguió a la entrada en vigor del rechazo de la Corte de la ciudad de Moscú a la apelación de la red profesional a la decisión judicial que afirma que viola la ley rusa sobre ubicación de datos personales.



De acuerdo con la legislación rusa, los datos personales de los ciudadanos rusos deben de ser procesados y almacenados sólo en Rusia.



Vadim Ampelonsky, vocero de Roskomnadzor, añadió que en dos ocasiones se enviaron solicitudes a la red social para aplicar la legislación rusa o reubicar en Rusia sus servidores, pero no se recibió respuesta.



En su defensa Linkedin Corporation, la demandada, argumentó que no es ella sino Linkedin Irlanda la responsable del procesamiento de los datos personal que se mantienen fuera de Estados Unidos, señaló un despacho de Itar Tass.



La agencia rusa insistió en que Linkedin Corporation es la administradora del dominio y por ello la responsable de todos los servicios que se ofrecen.



El pasado 10 de noviembre, cuando se dio la decisión judicial que motivó la apelación que este jueves fue rechazada, la red dijo que la determinación judicial podría dañar a los millones de miembros que tiene en Rusia.



"Permanecemos interesados en una reunión con Roskomnadzor para discutir su petición", señaló en un comunicado.



La ley que respalda el bloqueo a la red social profesional data de 2015, y de acuerdo con sus críticos, busca la facilitación a los servicios rusos de seguridad para acceder a datos personales de los ciudadanos.



Apple ya accedió a someterse a la legislación rusa, pero siguen pendientes otros casos como los de Facebook o Twitter, recordó el británico The Telegraph.