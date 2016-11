'Trump puede deportarte' grita mujer a joven siria estadounidense

Ivet Lolham compartió en redes sociales un video donde una mujer la agrede por hablar sirio

GUADALAJARA, JALISCO (16/NOV/2016).- Algunos días después de las elecciones de Estados Unidos, Ivet Lolham, una joven inmigrante siria subió a las redes sociales un video en el que es víctima de insultos raciales por una mujer estadounidense que viajaba con ella en un tren a San Francisco.



El viernes 11 de noviembre Lolham iba en el tren Bay Area Rapid Transit (BART) con dirección a San Francisco, cuando fue insultada por una mujer que la escuchó hablar por teléfono en sirio; la mujer agregó que esperaba que Trump la deportara por ser una terrorista de medio oriente.

Ivet Lolham advirtió a la mujer que pondría el vídeo en Facebook pero no le prestó atención, a pesar de la intervención de otros pasajeros. El video cuenta con 5.7 millones de reproducciones en Facebook, casi 49 mil likes, ha sido compartido más de 68 mil veces y ha provocado diferentes reacciones de los usuarios de la red social.



Desde las pasadas votaciones en las que fue electo Donald Trump se ha desencadenado un aumento en los ataques por motivos raciales; tan sólo el Southern Poverty Law Center, con sede en Alabama, ha registrado más de 300 ataques en poco más de una semana.

Durante su campaña, el empresario estadounidense mantuvo una polémica postura sobre los temas de inmigración; Trump no se contuvo para tildar a los extranjeros de ladrones, terroristas y violadores.



La conocida frase que el empresario estadounidense utilizó como sostén para su campaña "Make America great again (Haz a Estados Unidos grande de nuevo)" ha sido reformulada y usada por algunos de sus partidarios como "Make America White again (Haz Estados Unidos blanca de nuevo)", como sucedió en Tennesee hace una semana, en el caso de otro video que se volvió viral. La frase apareció en días pasados en paredes de algunas universidades e iglesias.