Burócratas chilenos rechazan propuesta de reajuste salarial

Cuatro semanas de huelga han causado distintos problemas en servicios estatales

SANTIAGO, CHILE (16/NOV/2016).- Los empleados públicos de Chile se manifestaron ayer por las calles de la capital para exigir un reajuste salarial después de casi cuatro semanas de una huelga que ha causado distintos problemas en servicios estatales.

Los funcionarios rechazan el reajuste salarial de 3.2% que propone el Gobierno y piden que se les aumente hasta 4%, una cifra tres puntos porcentuales inferior a la que exigían desde un inicio.

“El 3.2 % tiene que moverse, porque el reajuste real significa 0.2%, que es el más deficiente de los últimos años. No es lo justo, no es lo que corresponde, no es lo que hay”, dijo ayer el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, en una entrevista con el programa “Tu Mañana” de Televisión Nacional.

Centenares de personas avanzaron por la Alameda hasta Los Héroes con pancartas y carteles que hacían alusión a la necesidad de contar con un “reajuste digno”.

La manifestación, que se desarrolló con normalidad, terminó con algunos incidentes aislados.