Estados Unidos anuncia cese del fuego en Yemen

El secretario de estado anuncia que terminarán las hostilidades a partir del jueves

ABU DABI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (15/NOV/2016).- El secretario de Estado estadunidense John Kerry anunció este martes el fin de las hostilidades en Yemen a partir de jueves próximo, aunque el gobierno yemenita reaccionó con ira al anuncio y rechazó que se hay alcanzado un acuerdo de paz.



"Los armados del Movimiento Al Houthi y alianza militar liderada por Arabia Saudita acordaron el cese de hostilidades en Yemen a partir del próximo 17 de noviembre", dijo Kerry en declaraciones a la prensa al final de su visita oficial a los Emiratos Árabes Unidos (EAU).



El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que los rebeldes yemenitas han acordado "respetar los términos del cese de hostilidades, siempre y cuando la otra parte implemente el mismo compromiso", según reporte del sitio Gulf News.



La República de Yemen ha permanecido sumido en el caos desde hace más de dos años, cuando las tropas rebeldes tomaron el control de la sede del gobierno, el aeropuerto, escuelas y varios edificios público de Saná, obligando al presidente Abd Rabbu Mansour Hadi a huir.



Desde el 26 de marzo de 2015, una coalición de nueve países árabes, liderada por Arabia Saudita, impulsa una ofensiva militar contra la milicia rebelde Houthi, en busca de restablecer en el poder al presidente Hadi, quien es reconocido por la comunidad internacional.



Kerry, quien se reunió la víspera con representantes de Omán, que tiene buena relación con la milicia Houthi, y de los EAU, clave de la coalición, aseguró que todas las partes en conflicto en Yemen acordaron también trabajar para establecer un gobierno de unidad nacional.



"Ambas partes acordaron trabajar hacia la formación de un gobierno de unidad hacia final", añadió el jefe de la diplomacia estadunidense.



Sin embargo, el gobierno yemení reaccionó al anuncio de Kerry con ira y a través con su ministro de Relaciones Exteriores, Abdul Malek Al Mekhlafi, afirmó que no se ha sido alcanzado ningún acuerdo para poner fin a las hostilidades, ni mucho menos para la paz.



"El gobierno no conocía, ni está interesado en lo que anunció el secretario (de Estado) Kerry, que representa un deseo de sabotear los esfuerzos de paz por tratar de llegar a un acuerdo con los Houthis de parte el gobierno", indicó Mekhlafi en su cuenta oficial de Twitter.



El canciller yemenita aseguró que su gobierno no fue consultado sobre el cese de las hostilidades que promovió Kerry en los Emiratos Árabes Unidos, ni de sus perspectivas para alcanzar la paz de Yemen.