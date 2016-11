Reino Unido carece de estrategia para salir de la UE

Documento filtrado revela que el gobierno necesita contratar a 30 mil burócratas que les ayuden con el 'Brexit'

LONDRES, INGLATERRA (15/NOV/2016).- El gobierno británico carece de una estrategia para salirse de la Unión Europea (UE) -proceso conocido en inglés como "Brexit"- y que los ministros del gabinete están divididos sobre el tema, reveló un documento filtrado a la prensa local.



El diario The Times filtró la circular en la que establece que el gobierno está trabajando en 500 proyectos relacionados al "Brexit" y que necesita contratar a 30 mil burócratas para que ayuden en la estrategia para salirse del bloque de naciones europeas.



El Reino Unido realizó un referéndum el pasado 23 de junio en el que 52 por ciento del electorado votó en favor de abandonar la Unión Europea, un resultado sorpresivo que ocasionó la renuncia del entonces primer ministro David Cameron.



El gobierno británico, encabezado por la primera ministra Theresa May, ha dicho que anunciará la decisión oficial del electorado al organismo europeo con sede en Bruselas a más tardar en marzo de 2017.



Por primera vez en la historia de la UE será activado el artículo 50 del Tratado de Lisboa -un mecanismo para la retirada voluntaria y unilateral de un país del bloque de naciones.



De acuerdo con el Tratado de Lisboa que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, el artículo 50 contempla un plazo de hasta dos años para que un país se retire paulatinamente de la Unión Europea.



El periodo de dos años comienza a partir de la notificación de la salida, pero el Consejo puede decidir de manera discrecional prolongar dicho periodo.



El reporte -cuya autoría se le atribuye a la consultoría Deloitte- advierte que "no hay una estrategia común" entre los departamentos del gobierno a cargo del "Brexit" a pesar de las continuas reuniones entre los ministerios a cargo del rompimiento con Bruselas.



Los ministros del "Brexit" son el secretario de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, el secretario del Brexit, David Davies, y el de Comercio Internacional, Liam Fox, quienes estarían en desacuerdo con el ministro de Hacienda, Philip Hammond, según el documento.



El reporte fechado el 7 de noviembre señala que se espera que los "actores principales" de la industria "apuntarán una pistola a la cabeza del gobierno" después de que los ministros han asegurado que la automotriz Nissan no resultará afectada con un "Brexit".



Una portavoz de la primera ministra Theresa May afirmó que el documento no es oficial y es un reporte independiente que no fue comisionado.



"Este documento no solicitado no tiene nada que ver con el gobierno. Fue producido por una firma de contaduría externa. No tiene ninguna autoridad y no reconocemos ninguna de las declaraciones", expresó.



La primera ministra y líder del Partido Conservador ha repetido en repetidas ocasiones que "Brexit significa Brexit" y "lo llevaremos con éxito" hasta el final.



El canciller Boris Johnson desestimó las diferencias en el gobierno al asegurar esta mañana -al arribar a sus oficinas- que los ministros están "totalmente unidos" en su estrategia rumbo a la separación del Reino Unido de la UE.