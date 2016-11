UE teme que Trump ejecute promesas de campaña 'aislacionistas'

El magnate se ha manifestado en contra de los tratados de libre comercio

BRUSELAS, BÉLGICA (15/NOV/2016).- Las relaciones entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos deberán pasar por una "revisión detallada" si Donald Trump ejecuta sus promesas de campaña, advirtió hoy el presidente de la Comisión Europea (CE) Jean-Claude Juncker.

El magnate republicano se ha manifestado en contra de los tratados de libre comercio, como el que negocian a la fecha su país y la UE, ha puesto en duda su participación en la OTAN y expresado interés en aproximarse a Rusia.

"Me inquieto en la medida en que me imagino mal, pero igual debería imaginarlo, que (Trump) pondrá en práctica lo que ha dicho durante la campaña electoral que, por cierto, me pareció asqueroso", afirmó Juncker a la radio belga Bel RTL.

El líder europeo sostiene que los "deseos aislacionistas" del nuevo presidente estadunidense "no atienden a los intereses de Europa, ni de los Estados Unidos".

De ahí sus cuestionamientos sobre "las verdaderas intenciones de Trump con respecto a la alianza transatlántica y la política comercial que colocará en práctica contra su tentación aislacionista".

"Las relaciones transatlánticas merecerán un examen detallado según las intenciones del presidente electo traducidas en acción. Yo personalmente no creo que Donald Trump pondrá fin a las relaciones transatlánticas", confió.

Juncker habló a horas de la llegada a Grecia del saliente mandatario estadunidense Barack Obama, el cual dijo antes de iniciar su última gira europea, que tratará de calmar el nerviosismo de la región sobre la elección de Trump.

Uno de los rubros que Obama buscará distender será sobre la participación estadunidense en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Luego de Grecia el presidente estadunidense se dirigirá a Berlín, donde el viernes sostendrá auna cumbre con sus pares de Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido, también para disipar temores sobre el próximo gobierno estadunidense.

Por último viajará a Perú, donde se realizará la cumbre anual del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC).