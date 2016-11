Obama pide a Trump mantener programa y beneficios a 'dreamers'

Gracias al DACA, reciben permisos de trabajo renovables y se protegen contra deportaciones

ESTADOS UNIDOS (15/NOV/2016).- El presidente Barack Obama instó a su sucesor, Donald Trump, a reconsiderar su propuesta de eliminar el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), que beneficia a más de 700 mil jóvenes indocumentados, la mayoría mexicanos.



"Urjo al presidente electo y a la próxima administración a pensar con detenimiento antes de que pongan en peligro el estatus de quienes son, para propósitos prácticos, niños estadunidenses", señaló el presidente en su última rueda de prensa del año en Estados Unidos.



Durante su campaña presidencial, Trump prometió eliminar las acciones ejecutivas migratorias de Obama, incluida DACA. Otras dos acciones, la ampliación del programa y su versión para mayores de edad, DAPA, se encuentran en litigio en tribunales estadunidenses.



Los beneficiarios de DACA, conocidos aquí como "dreamers" (soñadores), fueron descritos por Obama como "niños maravillosos, de buen carácter", que fueron traídos siendo niños por sus padres, han ido a la escuela, se han enlistado en el Ejército.



"Es mi fuerte punto de vista que la mayoría de los estadunidense no quiere ver que de pronto esos niños tengan que empezar a esconderse de nuevo y eso es algo que alentaré al presidente electo para que los considere", insistió Obama.



El mandatario respondió así a la pregunta si compartiría con la próxima administración los datos de los jóvenes beneficiarios del programa, iniciado en noviembre de 2012.



Mediante el DACA, los jóvenes reciben permisos de trabajo renovables y se protegen contra posibles deportaciones.



Aunque Trump no ha abundado sobre el destino de DACA desde que ganó las elecciones, el domingo reiteró que buscará deportar o encarcelar a entre dos y tres millones de inmigrantes indocumentados con récord criminal, incluidos pandilleros o traficantes de drogas.



Líderes de organizaciones de defensa de los latinos coinciden que los "dreamers" son uno de los segmentos de los inmigrantes en mayor situación de vulnerabilidad, no solo por ser indocumentados sino por estar fichados por las autoridades migratorias.



Tanto el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), como el Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educativa (MALDEF) y el Centro Nacional de Migración (NILC) buscan consenso en estrategia, incluidas demandas legales, para responder a las acciones de Trump en migración.



Héctor Sánchez, del Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano (LCLAA), señaló que además de las estrategias legales, las organizaciones consideran nuevas movilizaciones.