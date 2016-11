Reportan un herido en protesta contra Trump en Oregon

Un hombre resulta herido de bala en un tiroteo durante una protesta en Portland

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (12/NOV/2016).- Un hombre resultó herido de bala esta madrugada en un tiroteo durante una protesta en Portland (Oregón), donde cientos de personas salieron a la calle para mostrar su rechazo a la elección de Donald Trump como presidente de EU.

En un comunicado, el Departamento de Policía de Portland informó de que la víctima, a la que no identifica, resultó herida en el puente Morrison de la progresista ciudad de Portland sobre las 00:45 horas locales, mientras los manifestantes cortaban el tráfico para continuar con su marcha.

Un hombre que se encontraba en su vehículo en el puente se enfrentó a los manifestantes, sacó su arma, disparó en múltiples ocasiones y alcanzó a la víctima, que resultó herida leve y fue trasladada a un hospital cercano, detalló la policía local.

El agresor, descrito como un adulto joven de raza negra, se dio a la fuga y la policía continúa buscándolo.

El suceso siguió a unas fuertes protestas en Portland en las que la policía usó gas lacrimógeno para responder a los "proyectiles ardiendo" que los manifestantes lanzaron en varias ocasiones contra los uniformados, afirmó el Departamento de Policía en su cuenta de la red social Twitter.

Los manifestantes en Portland interrumpieron el tráfico, pintaron algunas paredes con grafitis e incurrieron en actos de vandalismo, según las autoridades locales.

En las grandes ciudades de Estados Unidos continuaron anoche las marchas del movimiento "Not my president" (No mi presidente), un lema que nació como etiqueta en Twitter cuando se conoció el sorprendente resultado electoral en la madrugada del miércoles.

Gran parte de las manifestaciones se repitieron en bastiones demócratas en los que la candidata presidencial de ese partido, Hillary Clinton, ganó este martes a Trump con grandes márgenes.

El grito de "No mi presidente" se ha dejado oír en una veintena de ciudades, como Los Ángeles (California), Chicago (Illinois) y Nueva York, donde cientos de personas se concentraron el viernes por la tarde en "un mitin del amor" en el Washington Square Park, un parque del sur de Manhattan.

Para hoy el movimiento "No mi presidente" ha convocado más protestas en Las Vegas (Nevada), Los Ángeles y Chicago.