El Papa visita a ex sacerdotes casados y con familia

El Pontífice se reunió con siete familias, todas formadas por jóvenes que dejaron el servicio

CIUDAD DEL VATICANO (11/NOV/2016).- El Papa Francisco visitó hoy a un grupo de ex sacerdotes que dejaron el ministerio en los últimos años y formaron sus familias, a los cuales demostró "que no juzga sus decisiones".



Como parte de la iniciativa "Viernes de la Misericordia", sin que fuese anunciado públicamente, Jorge Mario Bergoglio abandonó el Vaticano a las 15:30 horas locales (14:30 GMT) y se dirigió a Ponte di Nona, un barrio en la extrema periferia este de Roma.



En un departamento se reunió con siete familias, todas formadas por jóvenes que dejaron el sacerdocio. Cuatro de ellos eran párrocos en la diócesis romana, uno en Madrid y otro en América Latina. Pero no se ofrecieron detalles sobre la nacionalidad y la identidad de cada uno.



El Pontífice "quiso ofrecer un signo de cercanía y de afecto a estos jóvenes que han tomado una decisión a menudo no compartida por sus hermanos sacerdotes y familiares", explicó la sala de prensa del Vaticano.



"La visita fue muy apreciada por todos los presentes, que sintieron no el juicio del Papa sobre su decisión sino su cercanía y el afecto de su presencia", agregó.



El ingreso del Papa en el apartamento estuvo marcado por un gran entusiasmo: los niños se recogieron en torno al Pontífice para abrazarlo, mientras los padres no contuvieron la conmoción.



El líder católico escuchó las historias de cada uno y siguió con atención las consideraciones que se hicieron sobre los procedimientos jurídico-eclesiásticos de los casos individuales; aseguró a todos su amistad y la certeza de que se ocupará personalmente de sus casos.



La visita se concluyó a las 17:20 horas locales (16:20 GMT) y después Francisco regresó al Vaticano en automóvil, acompañado por una escolta mínima.



"De este modo, una vez más, el Papa quiso dar un signo de misericordia a quien vive una situación de malestar espiritual y material, evidenciando la exigencia que ninguno se sienta privado del amor y de la solidaridad de los pastores", precisó el Vaticano.



Esta visita constituyó el último "Viernes de la Misericordia", una iniciativa creada por Francisco con motivo de Jubileo Extraordinario que concluirá el próximo domingo.



Gracias a este proyecto, diversos viernes a lo largo del año fueron dedicados por el Papa a visitas sorpresa e íntimas a personas con diversos problemas o dificultades en instituciones de la capital italiana.



En enero pasado, visitó una residencia para ancianos y otra para enfermos en estado vegetativo; en febrero pasado, acudió a una comunidad de ex drogadictos; en marzo, a un centro de acogida para refugiados; en abril, migrantes en la isla de Lesbos; en mayo, una casa para personas con grave discapacidad mental.



En junio pasado visitó a sacerdotes ancianos; en agosto, se reunió en una institución que recibe mujeres liberadas de la esclavitud de la prostitución; en septiembre, un pabellón de neonatología de un hospital y una casa para enfermos terminales; y en octubre una residencia para niños con problemas familiares y sociales.