Merkel y Trump sostienen primera conversación telefónica

La canciller alemana le recuerda los vínculos que comparten sus países a través de la democracia, libertad y respeto a las minorías

BERLÍN, ALEMANIA (11/NOV/2016).- La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, habló vía telefónica con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, informaron portavoces oficiales del gobierno alemán.



Dejaron, sin embargo, sin respuesta la preguntas de la prensa sobre quién llevó a cabo la llamada y cuánto tiempo duró. Tampoco se explayaron sobre la atmósfera que se creó en esa primera conversación.



Durante la llamada, de acuerdo a esas fuentes oficiales, Merkel felicitó a Trump por su victoria electoral del martes pasado.



Merkel le manifestó que Alemania y Estados Unidos están estrechamente vinculados a través de los valores que comparten y que son la democracia, la libertad, el derecho y el respeto a las minorías.



Agregó que se alegraba de sostener un encuentro con él a más tardar durante la Cumbre del Grupo de los 20 (G-20), que se llevará a cabo a mediados del próximo año en la ciudad alemana de Hamburgo.



Alemania recibe este diciembre de China la Presidencia rotatoria del G-20. Merkel y Trump no concertaron por el momento ningún encuentro previo.



Trump criticó durante su campaña electoral la política migratoria de Merkel, quien el año pasado permitió la entrada al país de un millón de refugiados. Trump declaró en varias ocasiones en su campaña que el caos reinaba en Alemania por tantos refugiados y musulmanes que entraron a ese país.



En cuanto a las condiciones reales, en Alemania no ha habido en ningún momento una situación de caos por el ingreso de tantos refugiados y todo transcurre en el orden diseñado por el gobierno alemán para integrarlos y brindarles un refugio a quienes huyen de la guerra en sus países.



En su campaña respecto a la política migratoria de Merkel, Trump dijo: "no se que demonios se piensa ella" por dejar entrar al país a tantos refugiados.



Portavoces oficiales del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank Walter Steinmeier, criticaron que hasta el momento nadie sabe quien asesora a Trump en materia de política exterior y cómo se integrará ese equipo gubernamental.



Señalaron que el Ministerio alemán de Exteriores espera que pronto haya respuestas a esas interrogantes.



Medios de prensa de Estados Unidos, entre ellos The New York Times, consideran que el próximo secretario de Estados podría ser Steve Bannon, quien fue su jefe de campaña. Hasta el momento solo hay especulaciones.