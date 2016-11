Por Trump retoman movimiento para separar California de EU

La propuesta para el 'Calexit' será llevada a las elecciones en el estado en 2018

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (10/NOV/2016).- Después del triunfo de Donald Trump, un grupo con fuerte respaldo millonario inició una campaña separatista e independentista denominada "Calexit", para que California se separe de Estados Unidos y sea un país soberano, anunciaron representantes.



Integrantes del "Yes California Independence Campaign" revelaron planes para que la iniciativa sea llevada en una propuesta en las elecciones en el estado en el 2018, y en caso de conseguir su aprobación, el tema sea presentado en una elección especial en el 2019.



Éstos están inspirados en el logro ciudadano del movimiento "Brexit", que logró que Reino Unido se separara de la Unión Europea, y en el poderío que aporta a la nación el estado de California, que si fuera una nación sería considerada la sexta economía mundial.



Marcus Ruiz Evans vicepresidente de YesCalifornia.org manifestó que "la relación entre California y el sistema federal de ninguna manera está trabajando, porque el pago federal de impuestos no está retribuyendo a la infraestrucura y programas públicos en el estado".



Evans señaló que la victoria de Trump el martes ha sido el punto clave, y el impulso más importante para el inicio de esta movilización en el estado, que se mantendrá en los próximos meses.



Quienes promueven la separación refieren que California es el estado políticamente más progresista, con una diversidad étnica que no acepta la ideología del próximo presidente, además de ser la economía más grande del país y la sexta a nivel mundial.



"Si Donald Trump es la cara de Estados Unidos, entonces nosotros necesitamos otra para California", dijo uno de los promotores de la campaña, Louis Marinelli, residente de San Diego.



La noche del martes, cuando empezaron a surgir los resultados de la contienda que perfilaba a Trump como ganador, la etiqueta o hashtag #CalExit se volvió tendencia en Twitter.



La campaña Yes California Independence inició en 2014 y busca generar suficiente apoyo entre los californianos para posicionar la separación del estado entre las propuestas de la boleta electoral.



"En nuestra opinión Estados Unidos representa muchas cosas que entran en conflicto con los valores de California", afirma el grupo separatista en su sitio de internet, donde recaban firmas para el referéndum y exponen argumentos legales.



"Continuar como un estado supone que California seguirá auxiliando a otros estados, lo cual nos perjudica y afecta a nuestros hijos", agregó el grupo.



El movimiento también propone una amnistía migratoria para los dos millones 700 mil inmigrantes indocumentados que se estima viven en California, el mayor número en el país de los más de 11 millones que se cree hay a nivel nacional.



La campaña comparte algunas similitudes con los argumentos socioeconómicos que llevaron a la separación del Reino Unido de la Unión Europea durante las votaciones del verano pasado. Los ponentes del llamado "Brexit" posicionaron el retiro británico como un paso hacia la protección de los intereses locales y la independencia.



Los simpatizantes de "CalExit" destacan la importancia de amparar las ideologías políticas californianas, promover los asuntos ambientalistas locales e impulsar los derechos civiles a lo largo del estado.



Señalan que las diferencias pronunciadas entre los votantes de California y el resto del país -como lo que se vio en la contienda presidencial- ameritan que el estado abandone el resto del país y forme una república independiente.



"CalExit significa no muros, no prohibición a musulmanes y no al presidente Donald Trump", puntualiza uno de sus mensajes en redes sociales.