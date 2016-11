Insultos y racismo: Día Uno del Estados Unidos de Trump

Varias personas se han visto afectadas por seguidores del candidato republicano

GUADALAJARA, JALISCO (10/NOV/2016).- En su primer discurso como virtual ganador de la elección presidencial en Estados Unidos, Donald J. Trump pidió a los ciudadanos olvidar todo lo ocurrido en las campañas y unirse para crear un mejor país, sin embargo, parece que sus seguidores hicieron caso omiso a estas palabras pues, según se ha narrado en distintas redes sociales, el día después de las elecciones estuvo marcado por insultos, agresiones y peleas.

En Twitter Moments, se hizo una recopilación de las denuncias de varias personas que se han visto afectadas por seguidores del candidato republicano. Racismo, agresiones físicas, verbales y materiales predominan entre las historias presentadas. La bandera confederada, adolescentes de raza blanca con las caras pintadas de negro en tono de burla, discriminación, así ha sido el primer día de la era Trump:

@AlexGale: Una persona, en las calles de Los Ángeles insultó a una de mis compañeras de trabajo gritándole "regresate al país de donde viniste" #TrumpsAmerica.

@ShaunKing: Un director en Pennsylvania admite que los estudiantes blancos estaban cantando "Recoge algodón, eres un negro, Heil Hitler”.

@Mcbrownie: Mi mamá y mi hermana están teniendo una discusión sobre si deben o no seguir usando su hijab por su seguridad.

Rhio Oracion: Hoy fui acosada por un hombre blanco mayor que asumió que soy mexicana "no puedo esperar a que Trump nos pida que violemos a tu gente y los enviemos de regreso detrás del mayor muro que vamos a construir. Regrésate al infierno, espalda mojada". Después de decir eso arrojó agua a mi cara, me insultó con el dedo y corrió. Tuve que contenerme para callarme y no perseguirlo. Estoy llorando. Nunca había estado asustada por ser una mujer y además, una minoria, hasta el día de hoy.

Adriana Medina: Mi hermana me envió este mensaje "estaba sentada en un autobus y un montón de niñas de escuela privada lo abordaron. Voltearon a ver a los que estábamos en el camión, al verme me dijeron '¿no se supone que tienes que ir sentada en la parte trasera del autobus?" La mayoría de los que estaban ahí eran hispanos y negros le dije a la chica que repitiera lo que dijo y así lo hizo pero añadió "Debes estar sentada en la parte de atrás del camión, digo, Trump es el presidente".

Además, de estos mensajes, se han compartido videos de autos rayados con la palabra "Nigger", un insulto en contra de las personas de raza negra, de banderas confederadas, de niños pequeños golpeados por otros por el hecho de ser mexicano.

Las denuncias siguen creciendo conforme pasan las horas. Aquí puedes verlas todas:

