Cerca de 250 mil sirios en Alepo carecen de alimentos

La ONU da a conocer las cifras tras la distribución de alimentos en la zona

GINEBRA, SUIZA (10/NOV/2016).- Trabajadores humanitarios repartieron las últimas raciones de alimentos en los distritos orientales de la ciudad de Alepo, por lo que más de 250 mil habitantes asediados podrían morir de hambre de no recibir pronto ayuda, alertó este jueves la ONU.



"Hay familias que no han recibido comida en semanas. La situación es realmente desesperada", resaltó en rueda de prensa en Ginebra el responsable de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas en Siria, Jan Egeland.



Advirtió que unos 250 mil sirios podrían morir de hambre en el este de Alepo, ya que las últimas raciones de ayuda fueron distribuidas esta semana y los grupos humanitarios no tienen acceso a la zona.



Aseguró que el oriente de Alepo es la zona "que más les preocupa", sobre todo porque se acerca el invierno, lo cual complicará aún más la situación.



Confió en que pronto se llegue a un acuerdo para la llegada de ayuda humanitaria. "No creo que nadie quiera que un cuarto de millón de personas se estén muriendo de hambre en el este de Alepo", resaltó.



Unas 250 mil personas que viven en los barrios rebeldes de Alepo están sitiadas desde principios de julio pasado por las fuerzas del presidente sirio, Bashar al Assad.



La Organización de las Naciones Unidas (ONU) volvió a pedir la semana pasada a las partes en conflicto en Siria que permitan el acceso de comida, medicina y personal sanitario, así como la evacuación de unos 300 pacientes junto con sus familias.



"Necesitamos la luz verde de todas las partes en el terreno. Necesitamos garantías de seguridad", destacó Egeland, quien precisó que 20 camiones esperaban en la frontera turca poder ingresar a suelo sirio.



La ONU no ha logrado hacer llegar asistencia humanitaria a Alepo desde julio pasado, a pesar de las diferentes treguas anunciadas por las fuerzas sirias y rusas.



Justo este jueves, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Riabkov, aseguró que el Ejército ruso seguirá acordando altos al fuego o las llamadas "pausas humanitarias" en Siria.



Sin embargo, el vocero del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov, consideró que es "contraproducente y contrario al sentido común" prolongar las pausas humanitarias en Alepo porque sólo sirven para que se fortalezcan los terroristas.



Lo cierto, es que tanto los aviones de Rusia como de Siria llevan sin bombardear la zona de Alepo oriental desde el pasado 18 de octubre.



Las fuerzas sirias y sus aliados, apoyados por la aviación rusa, lanzaron el 22 de septiembre pasado una gran ofensiva para reconquistar los barrios del este de Alepo, en manos de los rebeldes desde 2012.



La ciudad de Alepo es disputada por las fuerzas sirias y los rebeldes desde mediados de 2012, cuando los insurgentes conquistaron amplias áreas de la urbe, una de las más castigadas por el conflicto que se inició en marzo de 2011.