El Papa alerta contra religión 'espectáculo' y de 'fuegos artificiales'

El Pontífice precisa que esas búsquedas fuera del mensaje cristiano iluminan por un momento, pero luego no permanecen

CIUDAD DEL VATICANO (10/NOV/2016).- El Papa Francisco alertó contra la religión "del espectáculo" y de los "fuegos artificiales", esa que "siempre está buscando cosas nuevas, revelaciones, mensajes".



En el sermón de su misa privada matutina, en la capilla de su residencia vaticana la Casa Santa Marta, el Pontífice precisó que esas búsquedas fuera del mensaje cristiano iluminan por un momento pero luego no permanecen porque "no hay crecimiento, no hay luz, no hay nada".



"Muchas veces somos tentados por esta religión del espectáculo, buscando cosas ajenas a la revelación. Y esto no es esperanza: es la voluntad de tener algo en la mano", indicó.



"Nuestra salvación se da en la esperanza. En cambio, esta luminosidad artificial brilla solo en un momento y después se va, como los fuegos artificiales: no sirven para iluminar una casa. Es un espectáculo", añadió.



Insistió en la necesidad de custodiar la esperanza con paciencia, en medio de las dificultades del propio trabajo y de los sufrimientos.



Por eso llamó a los fieles a preguntarse si tienen esperanza o "siguen adelante como pueden", si saben discernir lo bueno de lo malo, el trigo de la cizaña, la "mansa luz del Espíritu Santo" de la luminosidad de esta cosa artificial.