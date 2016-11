Trump pagaría muro fronterizo con presupuesto migratorio: Giuliani

''Él va a construir el muro. Es una promesa de campaña y no va a romper una promesa de campaña'', dice el asesor

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (10/NOV/2016).- El ex alcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, reconoció que el muro con México no sería una prioridad inmediata de Donald Trump y por primera vez sostuvo que podría ser pagado con fondos de los servicios migratorios de Estados Unidos.



"El muro va a tomar un tiempo, de hecho él va a construir el muro. Es una promesa de campaña y no va a romper una promesa de campaña", dijo Giuliani, uno de los más cercanos asesores del ahora presidente electo, en una entrevista con la cadena CNN.



"De hecho ya se aprobó el muro para ciertas porciones de la frontera que aún no ha sido construido, así que podría tomar un año para completar eso que ya fue aprobado", añadió.



El muro tendría un costo de entre cinco mil millones de dólares y 10 mil millones de dólares, según la propuesta de Trump y el Gobierno mexicano ha dejado en claro que no pagaría por su construcción.



Giuliani sugirió por primera vez que el muro podría ser construido a través de una "orden ejecutiva reprogramando el presupuesto dentro de los servicios migratorios".



El político neoyorquino, mencionado como posible Procurador de Justicia bajo el gobierno de Donald Trump, señaló sin embargo que el próximo presidente debe dar prioridad a aquellas iniciativas que esté seguro de aprobar en el congreso.



"Creo que debe empezar con la reforma fiscal porque tiene los votos para ello, tiene los votos republicanos en la cámara de representantes y en el Senado. Creo que además tiene el 20 por ciento del voto demócrata, así que lo puede lograr con mayoría bipartidista", indicó.



Giuliani señaló que una vez aprobada una reforma impositiva, la siguiente prioridad del próximo presidente debe ser aprobar un paquete de estímulo económico, dirigido a la infraestructura del país.



Sobre la posibilidad de la designación de un fiscal independiente para investigar a la exprimera dama Hillary Clinton, el ex alcalde señaló que esa es una decisión muy especial que sólo corresponde al presidente de Estados Unidos.



Señaló que antes de tomar una decisión al respecto deberían analizarse los hechos para determinar si es prudente llevar a cabo una investigación de ese tipo, incluida sobre la Fundación Clinton.



Giuliani no descartó la posibilidad de aceptar el puesto de secretario de Justicia, aunque señaló que tendría que considerar varios factores antes de una decisión final.