Corea del Norte advierte que Trump lidiará con un 'Estado nuclear'

El gobierno asiático recuerda que el intento de Washington por su desnuclearización fue una ilusión

SEÚL, COREA DEL NORTE (10/NOV/2016).- Corea del Norte advirtió este jueves que el próximo gobierno de Donald Trump tendrá que lidiar con un "Estado nuclear", al advertir que el intento de Washington para la desnuclearización de Pyongyang fue una "ilusión anticuada".



"Si hay algo que la administración (del presidente Barack) Obama ha hecho ... ha puesto la seguridad de Estados Unidos en el mayor peligro", señaló un editorial publicado por el partido gobernante Rodong Sinmun.



"La nueva administración tendrá la responsabilidad de afrontar el estado nuclear de Juche", indicó el texto refiriéndose a la ideología norcoreana habitualmente traducida como "autosuficiencia".



El editorial, que no menciona a Trump por su nombre, sigue los crecientes llamamientos para que Estados Unidos cambie de táctica frente a Corea del Norte.



El periódico condenó la política de "paciencia estratégica" del presidente estadounidense Barack Obama con Corea del Norte, al argumentar que esa táctica sólo ha dejado mayores cargas a su sucesor, ya que Pyongyang se ha convertido en un Estado nuclear.



Estados Unidos siempre ha sostenido que no puede aceptar a Corea del Norte como un Estado nuclear y bajo el presidente Obama ha realizado conversaciones con el Norte para que Pyongyang abandone sus intenciones atómicas.



Aunque Trump no ha establecido una dirección clara para su política sobre Corea del Norte, ha indicado que estaría abierto a negociaciones con su líder Kim Jong-Un para convencerlo de abandonar sus ambiciones nucleares.



"Si viniera aquí, lo aceptaría", dijo Trump a sus seguidores en Atlanta el pasado mes de junio.



Corea del Norte ha sido sancionada cinco veces por Naciones Unidas desde que realizó por primera vez una prueba con un dispositivo nuclear en 2006.