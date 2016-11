La oposición venezolana espera respuestas en el diálogo

Activará una agenda de protestas en la calle 'si esta mesa de diálogo se convierte en una burla'

CARACAS, VENEZUELA (10/NOV/2016).- A un día de que concluya el plazo marcado por la oposición para obtener resultados del diálogo con el Gobierno de Venezuela, el dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles, dijo ayer que los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), esperan mañana la respuesta a los seis puntos o solicitudes realizadas.

El líder opositor no habló sobre las acciones que tomará la coalición en caso de que estas solicitudes no se cumplan, pero sí dijo que “si esta mesa de diálogo se convierte en una burla”, la oposición activará una agenda de protestas en la calle y en el Parlamento.

Una de las solicitudes urgentes que han planteado es la aprobación de un canal humanitario que permita que los Gobiernos “hermanos latinoamericanos” envíen a Venezuela comida y medicinas para superar la crisis actual.

Capriles agregó que esperan que mañana, cuando se celebre la segunda reunión —con los acompañantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano—, se informe cuándo se realizarán unas “elecciones generales”.

Al respecto, el chavismo ha reiterado que no hay posibilidades de llamar a elecciones generales en el país. El diputado Diosdado Cabello, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), reiteró que la MUD “quiere utilizar” el diálogo para promover planes subversivos contra el Gobierno de Nicolás Maduro: “Ellos van a intentar nuevamente burlarse de este pueblo, no podemos permitirlo (...) otra fantasía tropical de esta gente que no entiende que si quiere gobernar va a tener que esperar”.