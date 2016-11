Miles protestan en NY contra la elección de Donald Trump

Los manifestantes, la mayoría jóvenes, coreaban lemas como 'Stop Donald Trump'

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (09/NOV/2016).- Miles de personas participaron hoy en dos manifestaciones en Nueva York en protesta por la elección de Donald Trump como presidente y ambas confluyeron frente a la torre que lleva el nombre del magnate neoyorquino.

Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, habían sido convocados por organizaciones sociales y grupos políticos de izquierda, unos en la plaza Union Square y los otros en Columbus Circle, cerca de la esquina suroeste de Central Park.

Los participantes en las protestas coreaban lemas como "Not my president" (No es mi presidente) y "Stop Donald Trump", entre otros. Muchos asistentes a las manifestaciones portaban cartulinas con esas frases o parecidas.

Aunque al inicio de las dos manifestaciones concurrieron centenares de personas, las dos marchas comenzaron a reunir más gente a su paso, y, según cálculos de medios locales, frente a la Trump Tower se habían concentrado unos dos mil manifestantes.

Agentes de la policía estaban custodiando el recorrido de la marcha para evitar incidentes, y hasta primeras horas de esta noche no se dio cuenta de disturbios o de detenidos.

Manifestaciones parecidas se estaban desarrollando en otras ciudades de Estados Unidos.