Marchan en Texas para protestar por elección de Trump

AUSTIN, ESTADOS UNIDOS (09/NOV/2016).- Más de 400 personas, muchas de ellas estudiantes de la Universidad de Texas en Austin (UTA), marcharon hoy por las calles de la capital de Texas para protestar por la elección del republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Los manifestantes caminaron desde el campus de la universidad hacia el Capitolio Estatal, por la avenida Congress, coreando consignas como: "No KKK (Ku Klux Klan)", "No Fascista USA", "Trump es racista", y la frase en español "Sí se puede, sí se puede".

Agentes de la policía de Austin bloquearon el tráfico de varias calles conforme avanzaba la manifestación, y limitaron a los marchistas a caminar sólo en los carriles de circulación hacia el norte en la avenida Congress.

Esta fue una de las decenas de protestas organizadas casi de manera espontánea este miércoles en todo Estados Unidos, a través de las redes sociales, contra la elección de Trump a la Casa Blanca.

"Este es un día importante, porque hoy comienza la resistencia contra la Presidencia de Trump", dijo el regidor de la ciudad de Austin, Greg Casar, ante los manifestantes.

"Muchos líderes, incluido Trump, están pidiendo sanación, pero no podemos sanar", dijo Casar. "En lugar de eso necesitamos organizarnos y apoyar manifestaciones como ésta y estar en las calles", indicó.

Casar dijo que como funcionario de la ciudad ha hecho un llamado para que el gobierno de Austin sea parte de la resistencia a Trump, y no cumpla con los mandatos anticonstitucionales que el futuro presidente pudiera dictaminar para lesionar a las familias de inmigrantes".

Otra manifestación está planeada para la noche de este miércoles en Dallas, convocada por la organización Next Generation Action Network, que ha efectuado varias protestas contra la violencia policiaca en esa ciudad.

"A medida que nos recuperamos de la dura realidad de que el odio y la división ganaron estas elecciones, unifiquémonos en nuestra decisión de que somos el pueblo. La única gente que puede cambiar el rumbo de este país", convocó la organización en Facebook.

"No vamos a llorar, no nos vamos a arrodillar ni vamos a rogar. "¡Exigiremos que los valores cuidadosamente escritos en la Constitución de Estados Unidos sean respetados! Esto no es una protesta, esto es un movimiento de personas que no tiene miedo de defender lo que es correcto", indicó el grupo en su declaración.