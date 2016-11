Esposa de Leopoldo López pide resultados ante diálogo

Insistió en calificar al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura

CARACAS, VENEZUELA (09/NOV/2016).- La esposa del encarcelado opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, dijo hoy que espera resultados "contundentes" del diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela, y no sólo una "fotografía" de los factores políticos.

En una reunión con corresponsales extranjeros, Tintori señaló que espera que se logren acuerdos para la liberación de los políticos presos, que se fije una fecha para un evento electoral inmediato y una solución al desabastecimiento de alimentos y medicinas.

"El viernes necesitamos resultados porque el hambre no espera, se necesita un canal humanitario que garantice la entrada de medicamentos y la liberación de 111 presos políticos, para darle validez al diálogo", señaló.

Las declaraciones de Tintori fueron en alusión a la reunión que sostendrán el próximo viernes el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, que cuenta con la facilitación del Vaticano.

Agregó que desde el gobierno "nos robaron" el referéndum revocatorio contra el mandato de Maduro, luego que fuera suspendido el mes pasado antes de la recolección de firmas de electores para activarlo.

Dijo estar segura de que la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) "hablará claro", en la reunión que sostendrán el viernes próximo y reclamará las condiciones de su parte para continuar con las conversaciones.

"(La MUD) No puede ceder. Dar tregua a un dictador es ir a una guerra. Espero que Nicolás Maduro valore ese espacio de diálogo que promueve el Papa Francisco y que reflexione y dé buenas noticias a los venezolanos", indicó.

Tintori insistió en calificar al gobierno de Maduro como una "dictadura", alegando que la existencia de presos políticos define su condición.

Indicó que las condiciones del "camino" a la reunión del 11 de noviembre "han empeorado", por el aumento de la persecución, las detenciones de políticos opositores y las amenazas de Maduro, que recientemente calificó de "terrorista" al partido Voluntad Popular, de López.

"El viernes 11 esperamos resultados contundentes. Si no, imaginen la frustración y en dolor de los venezolanos. Si no hay resultados, ante el mundo y Venezuela se verá que el diálogo no era más que una foto", señaló Tintori.

El diálogo avanza hacia la reunión clave del viernes con las dos partes insistiendo en sus posiciones: La oposición exige la liberación de los políticos presos, la reactivación del referéndum y la solución al desabastecimiento de alimentos y medicinas.

Por su parte, el gobierno rechaza una eventual prueba electoral este año, pide el fin de la "guerra económica" que atribuye a empresarios opositores y que la Asamblea Nacional acate las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Tintori dijo que una exigencia clave de la oposición es que se fije una fecha para el referéndum o unas elecciones adelantadas, a fin de que los venezolanos "decidan un cambio de gobierno de forma pacífica".

"Necesitamos una fecha para las elecciones, que el pueblo decida sobre una salida constitucional, pacífica y electoral", dijo y agregó que López es un líder "fundamental" para que la oposición siga trabajando en unidad.

Recalcó que su familia ha vivido "la dictadura", debido a que su esposo, quien cumple una condena de casi 14 años de cárcel por instigación de las protestas de 2014 contra el gobierno, está incomunicado y es sometido a requisas constantes en la cárcel.

"Leopoldo López es el único preso que es desnudado 10 veces al día y en dos años y ocho meses nadie ha hablado con él. Sin embargo, confía en la Iglesia Católica para el diálogo", concluyó Tintori.