Venta de libros de Trump se dispara tras elecciones

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (09/NOV/2016).- La inminente presidencia de Donald Trump está ayudando a impulsar las ventas de sus libros.

El bestseller de Trump de los años 80 "The Art of the Deal" ("El arte de la negociación"), y su texto de campaña "Great Again", se encontraban el miércoles en la lista de Amazon "Movers & Shakers" de libros que pegan los mayores saltos en cuanto a ventas. "The Art of the Deal" pasó de la posición No. 1.107 a la No. 24 y "Great Again" de la cinco mil 340 a la 172.

"Hillbilly Elegy" de J.D. Vance también despertó gran interés tras la victoria de Trump sobre Hillary Rodham Clinton. El libro de memorias de Vance sobre su familia blanca de clase trabajadora en la rural Ohio, a parte clave en la coalición ganadora de Trump, estaba de No. 2 al mediodía del miércoles.