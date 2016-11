Vamos a tener buenas relaciones con todas las naciones: Donald Trump

En un discurso por la madrugada, el republicano ofreció unión para reconstruir Estados Unidos y sus relaciones con otros países

GUADALAJARA, JALISCO (09/NOV/2016).- En una jornada histórica que atrapó el interés a nivel internacional, el candidato republicano, Donald Trump, resultó el vencedor de la elección por la Casa Blanca, venciendo a la que fue la favorita de las encuestas, la demócrata Hillary Clinton. A pesar de sus discursos o polémicas, los estados clave para Trump fueron Florida, Carolina del Norte, Ohio, así como Iowa.

En su discurso por la madrugada, Trump indicó que recibió una llamada de Hillary Clinton: “Ella nos felicitó a todos por nuestra victoria… Hillary trabajó extensamente e intensamente”. Subrayó que “llegó la hora de unirnos como un pueblo unido. Ya es hora. Seré un presidente para todos los estadounidenses. Para aquellos que no me apoyaron, les tiendo mi mano para trabajar por la unificación de nuestro gran país”.

Explicó que no realizó una campaña sino un movimiento de millones de personas que quieren un mejor futuro. “Reconstruiremos a nuestro país y renovaremos el sueño estadounidense. Vamos a corregir las fallas, carreteras, escuelas, hospitales… infraestructura. Vamos a atender a nuestros grandes veteranos, que nos han sido tan leales”.

Remarcó que duplicarán el crecimiento económico. “Vamos a tener buenas relaciones con todas las naciones que quieran tener buenas relaciones con nosotros. Estados Unidos no volverá a conformarse, tenemos que reconquistar el destino de nuestro país, tenemos que soñar con cosas hermosas y exitosas. A la comunidad mundial, le daremos prioridad a los intereses de Estados Unidos, pero vamos a buscar alianzas y no conflictos”.

Sobre los detalles de la elección, se llevó el Estado de Pensilvania, y pese al estrecho margen, también lideraba el recuento en Michigan y Wisconsin, que en teoría eran feudos demócratas.

Sorprendió el triunfo en Ohio, uno de los Estados más codiciados y que tradicionalmente predice al ganador de las elecciones en los Estados Unidos.

El neoyorquino también venció en Carolina del Norte, que otorga 15 votos electorales y que fue otro de los Estados más cortejados por ambos candidatos en las últimas fases de la campaña electoral. En muchos Estados, el otro candidato, Gary Johnson (del Partido Libertario), sumó los suficientes votos que le hubieran dado el triunfo a Clinton. En Florida, Trump sumó 4.5 millones de votos y Clinton, 4.4 millones. Por su parte, Gary Johnson alcanzó 204 mil sufragios.

El polémico empresario hotelero también ganó con cierta facilidad en Texas (52-44 por ciento).

EL PROCESO

Largas filas y fallas en máquinas

Pese al constante escepticismo de Donald Trump sobre la fiabilidad de las elecciones, muy pocos votantes que acudieron el martes a las urnas encontraron problemas, incluso los desperfectos que se presentaron fueron los habituales, como máquinas que se descompusieron y largas filas para votar. Pero nada grave.

Los días previos a las elecciones fueron tensos, con acusaciones infundadas por parte del republicano acerca de que los comicios estaban amañados y temores de que los hackers atacarían el sistema electoral. El día de las elecciones, Trump reiteró sus acusaciones, luego de que su campaña anunció que solicitaba una investigación en el disputado Estado de Nevada, ante los reportes de que algunos centros de votación anticipada permitieron que las personas se formaran luego de la hora programada de cierre.

Cuando se le preguntó si aceptaría los resultados del martes, Trump se mantuvo con objeciones.

“Veremos cómo transcurre el día y ojalá todo salga bien…”. Más tarde durante aseguró que “es un sistema amañado extensamente”.

Las preocupaciones sobre intimidación de votantes y fraude provocaron una serie de demandas en los días previos, y las nuevas regulaciones en más de una docena de Estados tuvieron el potencial para sembrar la confusión en algunos centros de votación.

Sin embargo, la mayoría de los problemas fueron rutinario. Un votante de New Jersey reportó que llevaba tres horas formado porque había muy pocas máquinas para votar.

En Texas, un desperfecto en una computadora en Houston obligó a enviar a los votantes a otro lugar a más de tres kilómetros del lugar.

En Utah, los funcionarios electorales dijeron que los problemas con las máquinas obligaban a usar boletas de papel, lo que podría afectar a decenas de miles de votantes que aún no habían sufragado. Un problema técnico en el condado Durham, North Carolina, también causó largas filas luego de que las autoridades electorales tuvieron que optar por un proceso de votación a mano.

Trump había insinuado que Filadelfia era uno de esos lugares propensos al fraude electoral.

En la última semana, los demócratas entablaron demandas en siete Estados por los presuntos esfuerzos de los republicanos y la campaña de Trump para desplegar una red de observadores que buscara instancias de fraude. Los republicanos rechazaron las acusaciones de intento de intimidación y los jueces no encontraron pruebas de esos intentos.

Al final, Donald Trump es el ganador de la Casa Blanca.

Inédito

Esta fue la primera elección presidencial en la que no rigió una cláusula crucial de la Ley del Derecho al Voto. Un fallo de la Corte Suprema en 2013 anuló la parte de la ley que obligaba a Estados y jurisdicciones con una trayectoria de discriminación racial a someter cualquier cambio en sus leyes electorales a la aprobación del Departamento de Justicia federal. Esto permitió a varios Estados, en su mayoría con legislaturas y gobernadores republicanos, imponer leyes de identificación más estrictas y limitar la votación anticipada.

El fallo de la Corte Suprema también llevó al Departamento de Justicia a enviar menos observadores entrenados que en años anteriores.

EN CAMPAÑA

Frases y propuestas polémicas de Donald Trump

“A ella (Clinton) no se le debería permitir postularse, es culpable de un delito muy grave: ha manipulado la elección. ¡Qué mujer tan repugnante!”.

“Vamos a construir el muro (en la frontera con México). Se va a terminar muy alto y México va a pagar por él”.

“Cuando México nos envía a su gente, no nos envía a la mejor. Están trayendo drogas. Están trayendo crimen. Son violadores. Y algunos, asumo, son gente decente”.

“La prohibición de armas y cargadores de municiones son un fracaso. El Gobierno no debe prohibir la tenencia de armas a los ciudadanos buenos y honestos”.

“La manipulación de la moneda, en concierto con otras prácticas desleales de China, ha dado lugar a déficit comerciales de EU crónicos, un grave debilitamiento de la base de fabricación y la pérdida de decenas de millones de empleos”.

“Nuestro país está en serios problemas. No ganamos más. No ganamos a China en el comercio… a Japón. Nos estamos matando con los acuerdos comerciales, que no son buenos para el país”.

“Nuestros horribles acuerdos comerciales con China y muchos otros serán totalmente renegociados (o desaparecidos, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte)”.



Peña Nieto siguió la elección desde Los Pinos

Enrique Peña Nieto siguió anoche, desde Los Pinos, el desarrollo de la jornada electoral de Estados Unidos.



El mandatario, confirmaron funcionarios del primer círculo del Presidente, ha seguido las votaciones desde temprano y a lo largo del día ha sido informado permanentemente por la canciller Claudia Ruiz Massieu.

Comentaron que la información allegada a Peña Nieto proviene de la red consular de México en Estados Unidos, la cual ha estado al pendiente del desarrollo de la jornada electoral.

Por otra parte, sin importar quién quede al frente de la Presidencia de Estados Unidos, México debe apoyar al candidato ganador y trabajar de manera conjunta en acciones que beneficien a la población de ambas naciones. El próximo presidente se convertirá en un líder político de suma importancia a nivel internacional, afirmó Larry Rubin, representante en México del Partido Republicano.

Destacó que México juega un papel “crucial” en el proceso electoral, puesto que se trata del tercer socio comercial de Estados Unidos, pero el primero en materia socio cultural.

“México juega un papel crucial, vital, es importante notar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido muy exitoso, no solamente para México y Estados Unidos, debe fortalecerse todavía más, esta región es de suma importancia, por lo que el trabajo de las autoridades mexicanas es muy importante en estas elecciones y en el futuro, en Estados Unidos todavía no alcanzan a dimensionar la importancia que México tiene como socio comercial y cultural”.

