Los seguidores de Clinton incitaron más violencia que los de Trump: Giuliani

Afirma que Clinton pagó para hacer parecer que los seguidores de Trump son violentos

GUADALAJARA, JALISCO (08/NOV/2016).- En entrevista con MSNBC Rudolph Giuliani, figura prominente del equipo de Donald Trump, afirmó que los seguidores de la candidata demócrata han incitado más violencia que quienes apoyan a Trump.



Al preguntársele acerca de un seguidor que gritó pidiendo que asesinaran a Clinton durante un mitin de Trump, Giuliani recordó que los seguidores de la demócrata lanzaron una piedra a la oficina de campaña de Trump en Denver.



"La realidad es que la campaña de Hillary Clinton ha estado involucrada en más violencia, y han pagado por ella (...), pero ustedes (los medios de comunicación) no lo reportan, no reportan el hecho que han gastado miles y miles de dólares para pagar a personas que hagan parecer que hay gente violenta en la campaña de Trump", dijo, a pesar de que no existen pruebas de los hechos que denuncia.

