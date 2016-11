Ganador de las elecciones festejará en Nueva York

Candidatos a la presidencia de EU se preparan para celebrar su posible triunfo

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (08/NOV/2016).- El próximo presidente de Estados Unidos celebrará este martes su victoria en Nueva York, independientemente de quién sea: el republicano Donald Trump eligió un hotel de la Sexta Avenida, mientras la demócrata Hillary Clinton alquiló el enorme centro de Javits, a orillas del rio Hudson.

Los dos locales están separados por un poco más de tres kilómetros de los rascacielos, ese gran ícono del barrio neoyorquino de Manhattan que simboliza para muchos el poder de Estados Unidos.

En caso de convertirse en el presidente 45 de la historia de Estados Unidos, el magnate inmobiliario lo festejará en el New York Hilton Midtown, un hotel mucho más modesto que la Trump Tower, la sede el imperio montado por el septuagenario candidato republicano, ubicada a muy poca distancia.

En el tercer piso, lejos de la vista del público, el personal ultima los preparativos para la noche del martes, realiza pruebas de sonido y ajusta las pantallas de video gigantes. La capacidad máxima del local es de dos mil 360 personas.

La sede del The New York Times también está cerca. El diario ha respaldado incondicionalmente a la rival de Trump, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.

Frente a la entrada del edificio del cotidiano, un hombre negro que dijo que llevaba un sombrero "en solidaridad con los inmigrantes mexicanos" carga un letrero: "El lugar de Trump es la TV, no la Casa Blanca".

Clinton se prepara a recibir a sus miles de invitados en el suntuoso Javits Center, bajo su famoso techo de cristal, el que la pretende simbólicamente romper convirtiéndose en la primera presidenta del país.