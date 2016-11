Llueve en Texas al inicio de las votaciones

En la primera hora, algunos centros de votación registraban ya largas filas de ciudadanos esperando participar

DALLAS, ESTADOS UNIDOS (08/NOV/2016).- Bajo una pertinaz lluvia miles de residentes de Dallas y otras ciudades del norte de Texas comenzaron a votar para decidir quién será su próximo presidente y sus representantes políticos, en una jornada histórica.



Las urnas abrieron en punto de las 07:00 hora local (13:00 GMT) y permanecerán abiertas hasta las 19:00 horas (01:00 GMT del miércoles) en cientos de lugares públicos, como bibliotecas, escuelas y oficinas gubernamentales a lo largo y ancho de la entidad.



En la primera hora, algunos centros de votación registraban ya largas filas de ciudadanos esperando participar, algunos de ellos portando paraguas para protegerse de la lluvia, que se ha abatido de manera constante en los últimos dos días en el norte de Texas.



Sandra Paz, una joven de 20 años, hija de inmigrantes ecuatorianos, era una de las formadas para votar en el centro de votación instalado dentro de la escuela preparatoria Clark High School, en Plano, un suburbio del norte de Dallas.



"Es la primera vez que voy a votar. Tenia varios años esperando esto", dijo emocionada.



"Me levante temprano para ser de las primeras en hacerlo y poder llegar a tiempo a la escuela", indicó.



Sandra forma parte de los más de un millón 454 mil nuevos votantes registrados en Texas, en los últimos cuatro años, desde la pasada elección presidencial.



En esta elección, un total de 15 millones 100 mil 824 electores, están autorizados para votar, de acuerdo a datos de la Secretaria de Estado de Texas.



Unos 4.5 millones de ellos ya votaron a lo largo de las dos semanas del periodo de votación temprana, en la mas alta participación registrada hasta ahora en votación anticipada.



"El tipo de interés que hemos visto en los votantes en esta elección es insuperable", dijo Bruce Sherbet, administrador de elecciones del condado de Collin, en entrevista a la estación local de televisión WFAA.



La secretaria de Estado de Texas no emitió pronósticos de participación en la elección, pero la dependencia espera que esta sea una de las mas altas registradas en la historia de la entidad.



De acuerdo a los funcionarios electorales, las elecciones presidenciales atraen tradicionalmente a un mayor número de votantes que los procesos locales, sobre todo cuando no hay alguien que se vaya a reelegir.



Además de la elección de presidente, los votantes en Texas deberán escoger a los 36 representantes (diputados) federales y renovar a una parte del Senado estatal con la elección de 16 senadores estatales.



Los electores también decidirán a decenas de jueces locales, sheriffs y otras autoridades.

