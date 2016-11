Florida y Carolina del Norte, estados clave sin claro ganador

Un sondeo universitario indica que Clinton lidera por un ligero margen en ambos estados

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (07/NOV/2016).- Dos estados clave para que los candidatos a la presidencia de Estados Unidos obtengan el triunfo en las elecciones de este martes, Florida y Carolina del Norte, se encuentran en una competencia aún demasiado cerrada como para prever a un ganador, según una encuesta.



Difundida este lunes por la Universidad de Quinnipiac, el sondeo indicó que la demócrata Hillary Clinton lidera en Florida con 46 por ciento de la preferencia electoral sobre el 45 por ciento del republicano Donald Trump, en tanto que el libertario Gary Johnson ostenta el dos por ciento.



Mientras tanto, en Carolina del Norte, Clinton ostenta 47 por ciento de la intención del voto frente al 45 por ciento de Trump, y tres por ciento de Johnson.



Asimismo, en Florida, el senador republicano Marco Rubio mantiene una ventaja de 50 contra 43 por ciento de su rival para ese asiento legislativo, el demócrata Patrick Murphy.



Por su parte, los contendientes al Senado por Carolina del Norte, el republicano Richard Burr y la demócrata Deborah Ross, se encuentran empatados con 47 por ciento.



"Mientras que la carrera presidencial alcanza la línea final, tanto Florida como Carolina del Norte son virtuales empates", expresó el subdirector de encuestas de Quinnipiac, Peter Brown. Añadió que el escenario recuerda a las elecciones del año 2000.



El experto precisó que bajo "ningún escenario realista" Trump podría alzarse con el triunfo en las elecciones en caso de perder Florida y Carolina del Norte, en tanto que Clinton podría conquistar la Casa Blanca sin estas dos entidades, aunque "no es un camino que quiere recorrer".



La agencia de información financiera Bloomberg, por su parte, destacó en su propio sondeo nacional que Clinton aventaja por tres puntos porcentuales a Trump entre votante probables, con 44 contra 41 por ciento.



Johnson, mientras tanto, tiene el cuatro por ciento de las preferencias, y la abanderada del Partido Verde, Jill Stein, cuenta con dos por ciento.



El sondeo resaltó además que más de una tercera parte de los encuestados, o 37 por ciento, ya había emitido su voto. Entre ese grupo, Clinton dominaba 47 por ciento frente al 38 por ciento de Trump.



El sondeo, expresó Bloomberg, fue conducido antes de que la Federal de Investigaciones (FBI) revelara el domingo que tras revisar la nueva tanda de correos electrónicos de Clinton recomendaba no presentar cargos contra la ex secretaria de Estado.