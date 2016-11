'No es posible revisar 650 mil correos en ocho días': Trump al FBI

El candidato republicano reaccionó ante la decisión de no procesar a Clinton tras la revisión de los correos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (06/NOV/2016).- El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, denunció hoy que no es posible "revisar 650 mil correos en ocho días", en respuesta al anuncio de que el FBI no ha cambiado su decisión de no procesar a su rival demócrata, Hillary Clinton, tras revisar nuevas evidencias.

En un mitin en Michigan, Trump afirmó que la investigación sobre los correos electrónicos de Clinton "no va a desaparecer", y pidió acudir a las urnas el próximo martes para acabar, según dijo, con "un sistema que protege a Clinton y nos roba los trabajos y los manda a México".

Trump respondió así a la carta del director del FBI, James Comey, enviada hoy al Congreso para informar de que su decisión de no procesar a Clinton no ha cambiado tras revisar nuevos correos electrónicos en el ordenador de una de las asistentes de la exsecretaria de Estado.