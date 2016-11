Trump paga a asesor político vinculado a fraude electoral

El Partido Republicano y el magnate han pagado al menos 1.8 millones de dólares a Nathan Sproul

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (05/NOV/2016).- La oficina de campaña de Donald Trump y el Comité Nacional Republicano (CNR) han pagado al menos 1.8 millones de dólares a un operador político cuya lista de compañías incluye a varias que han sido constantemente investigadas por fraude en el registro electoral, al mismo tiempo que Trump ha estado acusando que la elección está amañada en su contra.

Tres empleados de Strategic Allied Consulting, una empresa propiedad del operador conservador Nathan Sproul, se declararon culpables en Florida hace cuatro años de cargos de delito mayor relacionados a la alteración y destrucción de decenas de registros de votación. No se registraron acciones formales contra la compañía.

No obstante, reportes financieros federales de campaña revisados por The Associated Press muestran que Sproul está de regreso en la nómina del CNR, en esta ocasión con una compañía llamada Lincoln Strategy Group, una versión con nombre nuevo de su antigua empresa Sproul & Associates, un consorcio con sede en Arizona que fue investigado por presunta mala conducta relacionada al registro electoral en Nevada y Oregon.

Aunque Sproul nunca fue acusado en el caso de 2012 en Florida, funcionarios del Partido Republicano y la oficina de campaña presidencial de Mitt Romney consideraron ese año que los cargos contra sus empleados eran suficientemente graves como para despedir a su compañía. El presidente del CNR dijo esta semana que no sabía que la empresa de Sproul había sido recontratada. Ni el Partido Republicano ni la oficina de campaña de Trump quisieron hablar sobre los detalles del trabajo que está realizando Sproul ni en qué estados lo está haciendo.

"Nosotros tenemos cero tolerancia a cualquier amenaza a la integridad de las elecciones", dijo en septiembre de 2012 a la AP Sean Spicer, vocero el CNR. "Cuando fuimos informados del presunto incidente cortamos inmediatamente todo vínculo con la compañía".

El Comité Nacional Republicano pagó a la compañía de Sproul un total de 1.2 millones de dólares en octubre para que apoyara los esfuerzos para incrementar la participación electoral a favor de su candidato. Registros muestran que Donald J. Trump For President, Inc. pagó el 27 de octubre otros 600 mil dólares a Lincoln Strategy.

Reince Priebus, presidente del CNR, dijo que no sabía que su organización aún estaba teniendo relaciones comerciales con Sproul.

Lindsay Walters, portavoz del comité, rechazó proporcionar datos específicos sobre el trabajo actual de Sproul para el partido. En años previos, el gasto total del CNR con empresas de Sproul era revelado en reportes financieros de campaña hasta después de la elección.

Hope Hicks, vocera de la campaña de Trump, dijo "ésta es una compañía con la que trabajamos para que ejecute una tarea (de promoción al voto por Trump) de puerta en puerta".

Sproul, de 44 años, dijo el viernes en un comunicado que sus compañías han sido "exoneradas de cualquier hecho ilegal" y que cualquier acusación pasada contra sus empresas había sido "absolutamente desacreditada".