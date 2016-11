Clinton supera a Trump a tres días de las elecciones

La candidata demócrata aventaja al republicano por tres puntos porcentuales

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (05/NOV/2016).- A tres días de las elecciones, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton aventaja a su rival republicano Donald Trump, por tres puntos porcentuales, en un nuevo sondeo de seguimiento de The Washington Post/ABC.



Clinton lleva asimismo la delantera en la contabilidad del decisivo Colegio Electoral, aunque perdió terreno en los estados de Arizona, Ohio y Nueva Hampshire, lo que mejoró la posición de Trump aunque continúa en un distante segundo lugar.



A nivel nacional, Clinton es favorecida con la intención del voto del 47 por ciento de los estadunidenses que son considerados votantes probables en los comicios del 8 de noviembre, mientras que Trump aparece con 43 por ciento, una distancia dentro del margen de error del sondeo.



La ventaja estadística de la ex primera dama sobre el millonario estadunidense es idéntica a los cuatro puntos porcentuales de delantera que llevaba Barak Obama a Mitt Romney a estas alturas de las elecciones de 2012.



No obstante, la encuesta sugiere que Clinton fue perjudicada por la intervención del FBI en los comicios, toda vez que aparece por detrás de Trump cuando se les pregunta a los votantes a cuál de los candidatos consideran más recto y honesto.



En contraste, la ex secretaria de Estado mantiene la delantera sobre Trump en dos segmentos importantes del electorado, los afroamericanos y los latinos, donde aparece con 80 y 48 puntos porcentuales de ventaja, respectivamente.



Por separado, The Washington Post colocó a Clinton con una ventaja de 81 votos electorales en la carrera del crucial colegio electoral.



Clinton aparece con 290 votos electorales, es decir 20 más de los necesarios para ganar, mientras que el millonario figura con 209 votos electorales.



El mapa aritmético muestra sin embargo un debilitamiento de Clinton en tres estados clave: Arizona, Ohio y Nueva Hampshire, éstos dos últimos habiendo sido ganados por Barak Obama en 2012.



Aunque Arizona ha votado por un candidato presidencial republicano desde 1996, cuando lo hizo por William Clinton, los demócratas tenían esperanzas de poder arrebatárselo a los conservadores. The Washington Post sugiere que en los últimos días el estado regresó a inclinarse hacia los republicanos.



Para apuntalar su posición en Ohio, Clinton tiene prevista una aparición este domingo con el estrella de la NBA Lebron James, mientras que el presidente Obama tiene calendarizada una visita a Nueva Hampshire el lunes, un día antes de las elecciones.