Juez ordena a campaña de Trump dejar de intimidar a votantes

La orden del magistrado de Ohio busca impedir el acoso a los electores que entren y salgan de los centros de votación

CLEVELAND, ESTADOS UNIDOS (04/NOV/2016).- Un juez federal en Ohio emitió hoy una orden de restricción contra la campaña del candidato republicano Donald Trump y el comité de acción política Stop the Steal Inc para prevenir conductas de intimidación o de acoso contra los votantes.



La orden, emitida por el juez de distrito James Gwin, busca impedir el acoso a los votantes que entren y salgan de los centros de votación el próximo 8 de noviembre y se da como resultado de una de las cuatro demandas interpuestas esta semana por el Partido Demócrata en contra de los simpatizantes de Trump.



En las demandas, colocadas ante Cortes Federales en Ohio, Arizona, Nevada y Pensilvania, los demócratas solicitaron que se frene a los partidarios del candidato republicano de acosar e intimidar en las urnas fungiendo como presuntos observadores electorales.



Sin embargo, el juez Gwin aclaró que su orden de restricción tiene un sentido general y no pretende identificar especialmente a alguien que sea un partidario de Trump o no.



La orden, sin embargo, sí impide al aliado de Trump, Roger Stone y a su comité de acción política Stop the Steal (Detén el Robo), el hostigar a los votantes.



El grupo Stop The Steal fue fundado hace un par de meses por Stone para reclutar a "protectores de votos" a fin de que efectuaran encuestas de salida en los centros de votación.



Los demócratas acusaron en las demandas a los simpatizantes de Trump de lanzar una "campaña coordinada de vigilancia para la intimidación de votantes".



Trump ha señalado en varios de sus mitines de campaña que la elección es fraudulenta al existir registros de votantes que son "inválidos" o "significativamente inexactos".



El candidato republicano ha exhortado también a sus votantes a acudir a las urnas "no solamente a votar" sino también a circular y mirar distintos centros de votación para cerciorarse de que las cosas estén bien.